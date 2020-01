Nhìn lại những vai diễn để đời của NSƯT Chánh Tín lúc sinh thời

Tuy sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống võ họ, nhưng từ nhỏ NSƯT Chánh Tín đã sớm bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật. Cha của ông là Nguyễn Chánh Minh, vốn là "hào kiệt" xứ Bạc Liêu, luôn có thành kiến với đàn ca hát xướng bất chấp ngăn cấm , ông vẫn kiên quyết đi theo ngề, Năm 15 tuổi, khi cha ông Tín qua đời, người tài tử này đã đăng kí học trường Mạc Đĩnh Chi (Sài Gòn), bắt đầu thực hiện đam mê ca hát.

Hình ảnh điểm trai, lãng tử của ông thời trẻ qua bộ phim Ván bài lật ngửa



Bộ phim đầu tiên mà Chánh Tín đảm nhận là Vĩnh biệt mùa hè, năm 1974. Ở thập niên 1980-90, nghệ sĩ Chánh Tín nổi tiếng với bộ phim "Ván bài lật ngửa", trong vai Nguyễn Thanh Luân. Phim kéo dài 8 tập, do Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM, tiền thân của hãng phim Giải Phóng sản xuất trong khoảng thời gian 1982-1987. Mượn đề tài tình báo, tác phẩm mô tả lại quãng thời gian hoạt động của nhiều nhân vật gián điệp có thật thuộc Đảng Lao động Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ván bàu lật ngửa do đạo diễn Lê Hoàng Hoa thực hiện dựa trên kịch bản của Trần Bạch Đằng, ngoài Chánh Tín còn quy tụ dàn điễn viên như Thanh Lan, Thúy An...

Vai diễn Nguyễn Thành Luân của ông mãi là tượng đài trong lòng khán giả

Với gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo nghệ sĩ Chánh Tín đã làm cho vai diễn này mãi mãi là tượng đài trong mắt công chúng. Từ sự thành công của vai diễn, tên tuổi nam nghệ sĩ có cơ hội đến gần hơn với khán giả. Thế nhưng, ít ai biết rằng, Chánh Tín không phải là diễn viên đầu tiên được chọn cho vai Nguyễn Thành Luân trong phim, bởi trước đó biên kịch Trần Bạch Đằng đã chọn một diễn viên khác và phim cũng đã quay xong 1 tập. Tuy nhiên, khi xem lại, nhà biên kịch cảm thấy không hài lòng và quyết định mời Nguyễn Chánh Tín, khi đó, ông đang là danh ca của gánh hát và một diễn viên “tay ngang” đến thử vai. Bị cuốn hút bởi lối diễn chân thật, tự nhiên và có một nét gì đó khác người, Nguyễn Chánh Tín đã lập tức được biên kịch Trần Bạch Đằng "chọn mặt gửi vàng".





Your browser does not support HTML5 video.

Sau này, NSƯT Chánh Tín tiếp tục tham gia hàng loạt các bộ phim và để lại ấn tượng sâu đạm trong lòng khán giả như Điệp khúc hy vọng (1988), Tóc ngắn (1999), Khi đàn ông có bầu (2005), Chuyện tình Sài Gòn (2006), Dòng máu anh hùng (2007). Và, bộ phim cuối cùng ông tham gia là là Em chưa 18 vào năm 2017.









Bên cạnh sự nghiệp đóng phím, Chánh Tín còn là ca sĩ được nhiều người mến mộ. Ông từng xuất hiện trên mặt báo như một "hiện tượng âm nhạc", với màn trình diễn xuất sắc hai nhạc phẩm "Tìm nhau" và "Nghìn trùng xa cách" của nhạc sĩ Phạm Duy trong một cuộc thi văn nghệ tại trường.