Nhìn lại những vụ thảm án gây rúng động dư luận trong năm 2019

Ngày 2/2 (28 Tết Nguyên đán), nữ sinh Cao Mỹ Duyên (23 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) mất tích trong lúc đi giao 10 con gà cho khách. Sau quá trình điều tra tích cực, Công an tỉnh Điện Biên lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án kinh hoàng này.

9 đối tượng liên quan đến vụ án này gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, ở đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Bùi Văn Công (44 tuổi, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Vương Văn Hùng (35 tuổi, ở tổ dân phố 25, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi, ở đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Lả (26 tuổi, ở bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Hùng (28 tuổi, ở bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên), Phạm Văn Dũng (47 tuổi, ở đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (45 tuổi, ở đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Những kẻ liên quan đến vụ sát hại nữ sinh giao gà

Cơ quan điều tra xác định, Vì Văn Toán là chủ mưu. Trước đó, Toán có giao dịch mua bán ma túy với Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Duyên) và cho người này nợ tiền. Sau đó Toán bị đi tù. Sau khi được tự do, Toán tới đòi tiền nhưng bà Hiền không trả. Toán nảy sinh ý định bắt cóc nữ sinh Duyên để tạo sức ép cho bà Hiền. Toán thuê nhóm của Công bắt cóc Duyên. Trong quá trình giam giữ, nhóm này đã thay nhau cưỡng hiếp nạn nhân . Sau khi thấy thấy Duyên quá yếu thì ra tay sát hại.

Ngày 25/11, VKSND tỉnh Điện Biên hoàn tất cáo trạng truy tố 9 bị cáo với 6 tội danh: Giết người, bắt cóc chiếm đoạt tài sản, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ trái phép ma túy và không tố giác tội phạm.

Dự kiến, từ ngày 26 đến 28/12, Tòa án nhân dân Điện Biên sẽ đưa ra xét xử 9 bị cáo. Trước đó, ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử Trần Thị Hiền và đồng bọn về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Thảm án 3 bà cháu bị sát hại ở Bình Dương

Sáng ngày 24/4, thi thể của ba bà cháu là Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái Trần Thị Huỳnh Như (17 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi), được phát hiện tại nhà ở ấp Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Tại hiện trường, Công an phát hiện đồ đạc bị xáo trộn nên nghi ngờ đây là vụ giết người cướp của.

Sau khi rà soát thì xác định được nghi can là Trần Trọng Luận (34 tuổi, hàng xóm của các nạn nhân). Luận bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về tội giết người . Tại trụ sở Công an, Luận khai, tối 23/4, sau khi thua lắc bầu cua đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nhà hàng xóm để lấy tiền trả nợ. Rạng sáng ngày 24/4, Luận mang theo dao, mã tấu và nhiều dụng cụ khác lẻn vào nhà bà Cúc. Trong lúc lục lọi thì bị phát hiện nên đã vung dao chém chết 3 bà cháu bà Cúc.

Ngày 12/11, TAND Bình Dương đưa Luận ra xét xử sơ thẩm sau 7 tháng sát hại ba người. Khi đứng trước bục xét hỏi, bị cáo Luận khai rằng, khi gây án bản thân bị cáo bị “say máu” nên không biết gì. Trong tội trạng đặc biệt nghiêm trọng nên tòa tuyên án tử hình.

Vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương

Vụ thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông xảy ra tại Bình Dương khiến dư luận không khỏi rùng mình với hành vi man rợ của nhóm bị can. 4 nữ nghi phạm gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, thường trú tại quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP.HCM) đã bị công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Giết người".

Vụ việc bị phanh phui vào ngày 15/5/2019 khi ông Hùng đến dọn nhà mới mua ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) thì phát hiện hai thùng chứa bê tông có thi thể bên trong. Các nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An ) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM).

4 kẻ giết người phi tang thi thể trong thùng bê tông

4 hung thủ cùng hai nạn nhân đã thuê nhà ở Bàu Bàng để tu luyện giáo phái lạ. Tuy nhiên, do anh Linh không chịu được khổ cực nên đã nhảy lầu tự tử trước đó rồi bị đưa xác về căn nhà ở Bàu Bàng. Trong khi đó, anh Thành do có hành động không phù hợp với quy tắc tu luyện của nhóm nên cũng bị sát hại. Nhóm hung thủ đã giấu xác nạn nhân trong thùng nhựa rồi đổ bê tông phi tang.

Ngày 24/5, Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đối với 4 nghi can về tội giết người.

Vụ ba bà cháu bị chém tử vong, chôn xác trong vườn cà phê ở Lâm Đồng

Ngày 24/5, bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) dẫn hai cháu Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) đi chơi trong xóm. Thấy cháu thích ăn bơ nên đã ghé sáng nhà bà Nghiêm Thị Nghi (48 tuổi) để xin nhưng chủ nhà khô cho do có mâu thuẫn từ trước. Bà Nghi chửi bới rồi dùng dao bầu chém ba nạn nhân.

Thấy các nạn nhân đã chết, Nghi kéo thi thể đến cuối vườn cà phê dùng cuốc đào hố chôn. Khi không thấy 3 bà cháu về, gia đình đã đi tìm và phát hiện thi thể tại vườn cà phê nhà hàng xóm, cách nhà vài trăm mét. Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ được Nghi khi đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng. Nghi khai rằng, đã cùng con trai sát hại các nạn nhân rồi giấu xác trong vườn cà phê.

Thảm án anh sát hại cả nhà em trai ở Đan Phượng (Hà Nội)

Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại Đan Phượng , Hà Nội) và ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi) là anh em ruột sống cùng một xóm. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Đông đem lòng thù hằn gia đình em trai vì mâu thuẫn liên quan đến đất đai.

Đông cho rằng, mọi mâu thuẫn giữa hai anh em đều do cháu trai là Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, con ông Hải) và bà Doãn Thị Việt (49 tuổi, vợ ông Hải) gây nên. Đông nghĩ, chính Hiệp và bà Việt đã xúi giục, gây mâu thuẫn giữa hai anh em. Thế là Đông quyết định xử lý mâu thuẫn bằng cách truy sát cả nhà em trai.

Khoảng 7h ngày 1/9, Đông cầm con dao nhọn dài khoảng 40cm sang nhà ông Hải với mục đích truy sát anh Hải và bà Việt để thỏa hận. Vừa đi đến cổng nhà em trai thì thấy bà Việt phóng xe máy từ trong nhà ra ngõ, Đông dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân đổ người khỏi xe máy và gục tại chỗ.

Bị cáo Nguyễn Văn Đông tại tòa

Chưa dừng lại, Đông tiếp tục cầm dao chạy vào trong sân nhà truy sát ông Hải, chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con ông Hải), chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) và Đông nhẫn tâm chém luôn cả cháu Đỗ Huyền My (1 tuổi, cháu nội ông Hải). Đông còn truy sát anh Hiệp nhưng may mắn người này thoát được.

Hậu quả, ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ. Chị Nhung, cháu My và bà Việt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198. Bà Việt mất trưa cùng ngày, còn cháu My được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng cũng tử vong sau đó. Chị Nhung được cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương nặng, tổn hại 56% Sức Khỏe . Đông bị Công an huyện Đan Phương bắt tại nhà.

Sáng 12/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đông về tội Giết người. Nguyễn Văn Đông bị tuyên án tử hình.

Nguyễn Văn Đông rất ân hận về tội lỗi của mình

