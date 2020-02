Nhìn lại tình tiết hấp dẫn tập 13-14 `Hạ cánh nơi anh`, kết đẹp nào cho cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Ji

Một tuần chờ đợi sắp trôi qua, bộ phim đình đám thời gian gần đây 'Crash Landing on You' (Hạ cánh nơi anh) đang dần đi đến hồi kết. Chỉ còn 2 tập nữa là bộ phim sẽ kết thúc, người hâm mộ không khỏi thấp thỏm chờ đợi, lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cặp đôi do diễn viên Hyun Bin - Son Ye Jin thủ vai. Trong lúc chờ đợi nhà đài phát sóng 2 tập cuối, cùng tóm tắt những tình tiết hấp dẫn nhất của hai tập phim 13-14 vừa qua.

Bộ phim sắp đi đến hồi kết khiến nhiều người tiếc nuối

Trước đó, tập 13 của phim khiến người xem không khỏi hồi hộp với nhiều diễn biến hấp dẫn. Đầu tiên phải kể đến màn "nội chiến" giữa thủ đô Seoul Hàn quốc. Kẻ "ác nhân" Jo Chul Gang vượt đường từ Triều Tiên sang Hàn Quốc những tưởng đã lên kế hoạch hợp lý tóm gọn Ri Jung Hyuk (Hyun Bin), Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và 5 anh em "siêu nhân" Bắc Hàn nhờ gã "nội gián".

Ri Jung Hyuk đau đớn khi thấy người thương lao ra đỡ đạn

Khán giả cũng không khỏi thót tim khi Son Ye Jin quyết định lái xe tới đỡ đạn, làm lá chắn sống cứu mạng người mình yêu. Sôi máu vì tình yêu của mình bị thương, Ri Jung Hyuk tìm tới hạ gục từng tên vệ sĩ của anh trai Yoon Se Ri, thậm chí khống chế được gã tội đồ luôn tìm cách ám hại em gái.

Nụ hôn ngọt ngào mà khán giả mong chờ

Tuy nhiên, đến đầu tập 14, người xem như trút được "gánh nặng" khi thấy Yoon Se Ri vẫn khỏe mạnh. Ngỡ rằng khi trúng phải viên đạn thì tính mạng nàng nữ chính sẽ khó bảo toàn, nhưng không ngờ Yoon Se Ri đã phục hồi nhanh chóng, vui vẻ trò chuyện với người thương. Thậm chí, trong tập 14, người xem cũng tha hồ mãn nhãn với màn mè nheo ăn vạ hết sức đáng yêu của Yoon Se Ri với anh lính trẻ. Ri Jung Hyuk cũng không phải dạng vừa, chớp lấy cơ hội và trao cho nàng thơ một nụ hôn ngọt ngào, đốn tim tất cả những thiếu nữ đang xem phim

Tuy nhiên, những tình tiết mới nhất ở tập 14 khiến người xem khá lo lắng, không biết cái kết đẹp nào sẽ đến cho cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin. Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đã phát hiện đường hầm bí mật thông giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, điều này có thể khiến đội Triều Tiên gặp khó khăn khi trở lại nước mình.

Đến lượt Ri Jung Hyuk phải đối mặt với hiểm nguy

Đoạn cuối tập 14, Ri Jung Hyuk đã tìm được nơi kẻ ác Jo Chul Gang đang dưỡng thương để tìm cách tiêu diệt. Tuy nhiễn, những tưởng mọi thứ sắp thành công, thì Jo bất ngờ rút súng, đối đầu với chàng lính điển trai. Ngay sau đó, hàng loạt tia lade nhắm bắn chĩa vào người Jung Hyuk, khiến người xem lo sốt vó cho tính mạng của nam chính.

Chỉ còn 2 tập nữa là bộ phim 'Hạ cánh nơi anh' sẽ đi đến hồi kết. Hiện nam chính Ri Jung Hyuk đang phải đối mặt với tình huống ngàn cân treo sợi tóc. iệu Ri Jung Hyuk có thể thoát khỏi tình huống chỉ có 1% thành công này hay không, hiện người hâm mộ chỉ có thể đoán già đoán non và hồi hộp hi vọng sẽ có một cái kết đẹp cho cặp đôi.

Preview tập 15 Hạ cánh nơi anh. Clip: tvN

Chi Nguyễn (t/h)