Nhịn tiểu từ Vũng Tàu về Sài Gòn, vừa đến nhà thì té ngã tới vỡ bàng quang

Ngày 14/1, bác sĩ Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị tai nạn hy hữu tới vỡ bàng quang.

Đó là ông Thanh (67 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM, tên đã thay đổi), làm nghề xe ôm. Bệnh nhân kể lại trưa 13/1, cùng một nhóm bạn thuê xe đi tiệc cưới tại TP Vũng Tàu và có uống rất nhiều bia rượu.



Nhậu xong ông cùng bạn bè ngồi xe trở về TP.HCM. Trên suốt đường đi chuyển người đàn ông phần vì say và và không muốn mất thời gian nên đành nhịn tiểu về nhà.

Ảnh chụp X-quang cho thấy bàng quang bệnh nhân bị vỡ (có vùng đọng màu trắng ở giữa.



Khi đến đoạn gần nhà, ông Thanh xuống xe bước vội về nhà để đi vệ sinh. Tuy nhiên, vừa đặt chân đến cửa thì ông bị trượt té nga sấp, đập bụng xuống bồn vệ sinh.



Lúc này ông vẫn đứng lên đi tiểu như thường nhưng lại thấy tiểu ra máu đỏ tươi và đau tức bụng. Ngay trong tối cùng ngày, Lúc này ông vẫn đứng lên đi tiểu như thường nhưng lại thấy tiểu ra máu đỏ tươi và đau tức bụng. Ngay trong tối cùng ngày, gia đình đưa ông đến BV Nhân dân 115 kiểm tra.



Bác sĩ Trần Lê Duy Anh, khoa Ngoại niệu – Ghép thận, người trực tiếp thăm khám cho ông Thanh cho hay, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều vùng hạ vị, gồng cứng, chẩn đoán theo dõi bàng quang/chấn thương bụng kín.



Kết quả siêu âm bụng, CT bụng cản quang khẩn cho thấy ông Thanh bị vỡ bàng quang trong phúc mạc. Bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Vỡ bàng quang thường gặp do nhịn tiểu



Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được xác định vỡ bàng quang 7cm, nhiều máu tràn ra trong ổ bụng. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Bác sĩ Duy Anh cho biết, các tai nạn vỡ bàng quang không phải hiếm gặp, chủ yếu xảy ra với nạn nhân bị tai nạn giao thông sau cuộc nhậu. Một số người khác cố nhịn tiểu về tới nhà nhưng không chịu nổi.



Thông thường, bàng quang có thể chứa khoảng 350ml nước tiểu là bắt đầu gây cảm giác mót tiểu, trên 400ml thì cảm giác rất mót và đến 600ml thì đau tức không thể cầm cự được. Khi bị chấn thương do ngoại lực tác động, bàng quang chứa đầy nước bao giờ cũng dễ bị tổn thương hơn là bàng quang chứa ít nước hoặc không có nước bên trong.



Rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị vỡ bàng quang mà không hay biết. Một số triệu chứng thường gặp như: tiểu máu ra máu cả bãi; đau vùng hạ vị; tiểu khó hoặc không thể đi tiểu được. Vỡ xương chậu có di lệch nhiều có 10% kèm theo tổn thương bàng quang, tổn thương niệu đạo.



Nếu bị tai nạn làm vỡ khung chậu, mảnh xương có nguy cơ đâm thủng bàng quang. Do vậy, mọi người đặc biệt là đàn ông uống rượu bia không nên nhịn tiểu quá lâu để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.





Your browser does not support HTML5 video.

Cứu sống thuyền trường suýt vỡ bàng quang trên biển. Video: Thanh Niên

Hà Ly (t/h)