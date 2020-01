Nhờ chồng giác hơi, người phụ nữ bị bỏng nặng

Cảm thấy đầu đau nhức, mỏi mệt nên người phụ nữ nhờ chồng giác hơi. Tuy nhiên, do lâu ngày không thực hiện, anh chồng lóng ngóng tay chân, làm ống giác hơi phụt lửa, cháy lan trên lưng vợ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt, Cần Thơ, Bệnh viện đang điều trị cho nữ bệnh nhân 37 tuổi bị bỏng do giác hơi. Là người trực tiếp điều trị, bác sĩ chuyên khoa II Trần Phước Sang, Trưởng Khoa Chấn thương - chỉnh hình nhận định đây là trường hợp hy hữu, ít gặp trong vài năm trở lại đây.

Theo lời kể của nữ bệnh nhân, khoảng 3h sáng, chị thức dậy pha sữa cho con thì cảm thấy mệt, đau nhức do cảm ho mấy ngày nay. Thấy vậy, người chồng bèn lấy dụng cụ mới mua ra giác hơi cho vợ. Tuy nhiên, do lâu ngày không thực hiện, chân tay lóng ngóng nên làm ống giác hơi phựt lửa, cháy lan trên lưng vợ. Ngay lập tức, anh chồng lấy mền phủ kín lưng vợ, dập tắt lửa cháy và đưa chị đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt. Lúc nhập viện, bệnh nhân than đau rát, nhức nhối, cử động khó khăn.

Hiện, các bác sĩ đang cố gắng điều trị cho bệnh nhân để giảm tình trạng nhiễm trùng, tránh để lại sẹo xấu. Nếu bệnh tiến triển nhiễm trùng máu, có thể sẽ đe dọa tính mạng người bệnh. Dự kiến, trong khoảng 3 tuần, thịt và da non vùng phỏng sẽ mọc đủ lớp, bề mặt da sẽ khô, bong tróc. Và trong thời gian này, bệnh nhân được cách ly tối đa, hạn chế tiếp xúc các nguồn lây bệnh, tránh nguy cơ nhiễm trùng, kèm theo chích ngừa uốn ván theo phác đồ điều trị bỏng.

Giác hơi là biện pháp lợi dụng áp suất âm trong dụng cụ giác nhằm gây hiện tượng sung huyết tại chỗ để giải độc cơ thể, chữa bệnh. Thường người ta hay sử dụng ống nứa, ống thủy tinh, lọ nhỏ hoặc cốc nhỏ để làm dụng cụ giác cùng với bông, nước ấm hoặc cồn. Tuy là việc đơn giản, dễ làm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho Sức Khỏe , đặc biệt là bỏng nhiệt, bởi giác hơi sử dụng lửa, cồn và những vật dụng dễ gây bắt lửa nên khả năng bị bỏng rất cao.

Các bác sĩ chỉ ra lưu ý để giác hơi an toàn tại nhà như sau:

Thứ nhất, bạn nên thực hiện giác hơi đúng tư thế, vị trí ở nơi có cơ bắp đầy đặn, lớp mỡ dưới da. Thứ hai, không nên thực hiện ở những nơi có mạch máu nông, vùng da mới liền hoặc có sẹo, những vùng da nhạy cảm như quanh mi mắt, môi, đầu vú, vùng da có nhiều nếp nhăn hoặc các vùng da đã giác hơi trước còn vết. Thứ ba, không giác hơi ngoài trời, nơi quá lạnh hoặc quá nóng, đặc biêt, không thực hiện tại bãi biển, trong phòng có điều hòa. Thứ tư, chọn tư thế giác hơi làm sao cho người bệnh cảm thấy thoải mái nhất, với những người thần kinh yếu, người già, người lần đầu giác hơi nên chọn tư thế nằm an toàn.

Trong quá trình giác hơi cả người bệnh và người thực hiện cần theo dõi thường xuyên tình hình sức khỏe để có những biện pháp xử trí kịp thời. Đối với người bệnh, nếu có cảm giác nóng tại chỗ giác, choáng váng, hoa mắt, đau đầu… cần báo cho người thực hiện để xử lý kịp thời, tránh những biến chứng. Sau khi giác hơi xong, người bệnh cần nghỉ ngơi, không hoạt động mạnh, không nên tắm luôn.

