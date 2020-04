Nhói lòng cảnh bé Lavie nhớ mẹ Mai Phương, ngây ngô hỏi khi nào mẹ về

Diễn viên Mai Phương đã qua đời sau khoảng 2 năm chống trọi kiên cường với căn bệnh ung thư phổi. Đã gần 1 tháng kể từ ngày cố diễn viên ra đi, thế nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi thương cảm cho một đóa hồng tài năng mà bạc mệnh, và đặc biệt là xót xa khi nghĩ về con gái cô - bé Lavie khi phải chịu nỗi đau mất mẹ khi còn quá nhỏ.

Quản lý của Mai Phương cho biết, đến nay Lavie vẫn chưa biết mẹ đã qua đời, cô gái nhỏ vẫn thường ngây ngô hỏi khi nào mẹ sẽ về. Người này xúc động tâm sự cảnh bé Lavie ngồi chơi búp bê một mình:"Giờ Lavie là mẹ, bạn (búp bê) là Lavie nha. Lavie hỏi: Mẹ ơi mẹ lên thiên đàng rồi phải không mẹ? Mẹ: Mẹ lên thiên đàng rồi con. Lavie: Rồi khi nào mẹ về với con? Vài ngày nữa mẹ về với con nha mẹ... Lâu lâu con lại thốt lên con nhớ mẹ quá".

Ca sĩ Đan Kim Tường cũng kể lại những lần Lavie gọi điện với cha ruột là Phùng Ngọc Huy và ngây thơ hỏi về mẹ khiến nhiều người đau xót:"Tôi chỉ biết Huy vừa gọi về, hai cha con vẫn nói chuyện Facetime. Cũng như thường lệ mỗi ngày. Bé luôn muốn nói chuyện với ba Huy... Lavie hỏi: ‘Ba Huy ơi, mẹ Phương ngủ khi nào thức dậy vậy ba Huy?’. Tôi nghe như xé lòng”.

Những dòng tâm sự ấy khiến người hâm mộ không thể kìm được nước mắt, xót xa cho bé Lavie ngày đên mong nhớ mẹ. Được biết, Phùng Ngọc Huy đã có toàn quyền nuôi con , anh sẽ sớm đón con gái sang Mỹ cùng định cư. Hiện do dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên nam ca sĩ chưa thể về Việt Nam, nhưng anh rất mong mình có thể về nước sớm để hai bố con có thể đoàn tụ với nhau.

Do không muốn cô gái nhỏ phải chịu một cơn sốc lớn, gia đình Mai Phương cũng như bạn bè không giải thích gì nhiều về sự ra đi của mẹ cho cô bé, chỉ nói rằng mẹ đã thiên đàng, mẹ đang ngủ và nghỉ ngơi vì bệnh nặng. Hiện Lavie đang sống chung với 2 bảo mẫu, những người thân, bạn bè của cố diễn viên cũng thường xuyên theo dõi, chăm sóc cô bé.

Chi Nguyễn (t/h)