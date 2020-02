Nhói lòng di thư của nam đạo diễn Vũ Hán qua đời vì nhiễm COVID-19

Gây chú ý trên các trang báo xứ Trung như Sina, QQ ngày hôm nay, 17/2 là lá thư đẫm nước mắt của nam đạo diễn Thường Khải, người Hồ Bắc vừa qua đời vì dịch COVID-19. Được biết, anh qua đời vào lúc 4h51 sáng ngày 14/2 sau 2 tuần chống chọi với virus corona tại một Bệnh viện ở thành phố Vũ Hán.

Theo Sina, bức di thư được Thường Khải viết chỉ vài ngày sau khi chứng kiến cha mẹ đều giã từ trần thế vì virus corona chủng mới. Đồng thời, lúc đó anh cũng đã tự dự đoán vè số phận của mình. Cái chết của anh là trường hợp người nổi tiếng đầu tiên của showbiz qua đời vì virus quái ác này.

Nam đạo diễn Thường Khải qua đời sau hai tuần điều trị với virus coroana





Nguyên văn bức di thư đau buồn đó như sau:

"Đêm giao thừa, tuân theo chỉ thị, tất cả các bữa tiệc tại khách sạn, nhà hàng đều bị huỷ bỏ. Bản thân tôi đã bất chấp những lệnh cấm này, vẫn tụ tập sum họp, mọi người vui vẻ tươi cười trò chuyện.

Nào ai hay, cơn ác mộng chuẩn bị ập đến. Mùng Một Tết, bố tôi bắt đầu ho, sốt và khó thở. Ngay lập tức, nhà tôi đưa bố vào bệnh viện để điều trị, vậy nhưng lại không còn giường. Cố gắng tìm cách nhưng vẫn không thể tìm thấy một giường bệnh. Thất vọng tràn trề, chúng tôi phải quay về nhà tự điều trị. Con cái tận tâm tận hiếu, vậy nhưng chỉ sau vài ngày, cha tôi qua đời. Mẹ tôi chịu nhiều đau đớn, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, khả năng miễn dịch trở nên suy yếu để rồi cũng bị nhiễm virus Corona, theo cha tôi cất bước ra đi.

Nhiều ngày phục vụ, chăm sóc bố mẹ, con virus đó vẫn nhẫn tâm "nuốt chửng" hai vợ chồng tôi. Chúng tôi tới nhiều bệnh viện để cầu cứu nhưng rất khó để tìm được giường bệnh.

Trong hơi thở khó nhọc, tôi muốn nói với người con trai hiện vẫn đang ở nước Anh xa xôi cùng với những người bạn của tôi rằng: "Cả đời tôi luôn là đứa con tận hiếu với cha mẹ, là người chồng yêu thương vợ con, là người luôn chân thành với cuộc đời này. Vĩnh biệt tất cả những người tôi yêu và những người yêu tôi".

Nỗi đau chồng chất nỗi đau của gia đình đạo diễn Thường Khải khiến công chúng, lẫn bạn bè đồng nghiệp không khỏi thương xót.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc thông báo người dân không được ra khỏi nhà giữa dịch bệnh

Trang QQ cũng cho hay, vợ của vị đạo diễn xấu số đang nằm viện cách ly, còn con trai đang ở Anh, không thể trở về quê nhà. Vì thế, hậu sự của Thường Khải trước mắt sẽ do những người bạn thân thiết của anh đứng ra lo liệu.

Trước diễn tiến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, ngày 16/2 chính quyền tỉnh Hồ Bắc- vùng tâm dịch đã thực hiện siết chặt các giới hạn để khống chế virus corona lây lan. Theo đó, toàn bộ hơn 50 triệu dân của tỉnh này được lệnh ở trong nhà cho đến khi có thông báo tiếp theo. Lệnh này áp dụng đối với cả 24 triệu người sinh sống ở những khu vực nông thôn, xa xôi.

Dẫn thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến, toàn bộ 200.000 cộng đồng nông thôn ở Hồ Bắc sẽ bị phong tỏa. Họ chỉ có một lối vào được canh gác cẩn mật, cư dân sống trong khu vực đó mới được phép vào. Cứ ba ngày một lần, sẽ có một người từ mỗi hộ gia đình được phép rời khu vực để đi mua các nhu yếu phẩm. Các giới hạn tương tự cũng sẽ được áp dụng cho các khu dân cư ở đô thị.



Ngoài ra, tất cả các thành phố trong tỉnh Hồ Bắc còn thực hiện lệnh phong tỏa tuyến đường đối với phương tiện cá nhân của người dân.



