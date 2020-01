Nhóm bác gái bất chấp sự hôi hám, bẩn thỉu để tổ chức chiếu bạc đánh thâu đêm trong… chuồng lợn

Cách đây vài ngày trên mạng xã Trung Quốc lan truyền thông tin về vụ đánh bạc trái phép diễn ra trong… chuồng lợi tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội , tin tức này khiến hàng triệu người quan tâm, có rất nhiều ý kiến khác nhau về vụ việc này. Song điều đáng nói nhất, những “con bạc” chủ yếu là phụ nữ tuổi trung niên.

Theo báo giới Trung Quốc, vụ việc xảy ra ở thị trấn Đại Sa (TP Tứ Hội, Triệu Khánh, thuộc tỉnh Quảng Đông). Tu điểm đánh bạc nằm trong một cái chuồng lợn cũ kỹ. Xung quanh chuồng lợn là ao cá và vườn rau. Để ra được “chiếu bạc” này, các bác gái phải di chuyển bằng một con đường mòn.

Chuồng lợn - nơi tổ chức sòng bạc của những người phụ nữ trung niên



Chiếu bạc này nằm ở địa thế vô cùng thuận lợi cho các con bạc. Thứ nhất, nó thuận tiện cho việc di chuyển. Thứ hai, nó nằm sát đường cao tốc. Thứ ba, nó đảm bảo được tính bí mật tuyệt đối và chẳng ai có thể ngờ đến.

Một sĩ quan cảnh sát thuộc Cục cảnh sát TP Tứ Hội cho biết: “Chúng tôi phát hiện cái chuồng lợn này vào lúc rạng sáng luôn sáng đèn. Hơn nữa lại có tiếng người rất huyên náo nên nghi ngờ. Cảnh sát đã tiến hành theo dõi và bất ngờ ập vào kiểm tra thì phát hiện đây là địa điểm những con bạc đánh bạc trái phép. Chỗ này rất dễ che giấu vì chỉ có một đường dẫn đến nơi này”.

Cảnh sát kiểm tra và phát hiện diện tích cái chuồng lợn này rất nhỏ, phía vên ngoài còn có một tấm nhựa bọc kín để tránh sự dòm ngó của thế giới bên ngoài. Ở bên trong, có thể chứa khoảng 20 người.

Tang vật thu giữ tại sòng bạc

Trước khi ập vào, cảnh sát phải sử dụng máy bay không người lái để kiểm soát và xác minh danh tính những người liên quan. Đến khoảng chiều tối muộn khi các con bạc đã đến đầy đủ và đang say sưa, cảnh sát lập tức ập vào và triển khai các hành động bắt giữ.

Khi bị phát hiện, những con bạc này chạy toán loạn, có kẻ còn nhảy xuống hồ cá với ý định tẩu thoát mặc dù thời tiết vô cùng lạnh giá. Để bắt giữ được ổ nhóm này, cảnh sát đã phải mặc thường phục đứng chờ ở bờ áo, chỉ cần họ ào ra là bắt giữ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được tang vật là các bộ bài cùng tiền mặt dùng để cá cuộc, ngoài ra còn một số đồ đạc cá nhân khác. Nhóm người chủ yếu là phụ nữ tuổi trung niên, trong đó có 3 người họ Lý bị nghi ngờ chính là kẻ mở sòng bạc. Hiện tất cả đã bị bắt giữ. Một số người đã bị xử phạt hành chính.

Your browser does not support HTML5 video.

Triệt xóa một sòng bạc quy mô lớn ở Đắk Lắk, bắt giữ 44 con bạc

Nga Đỗ (t/h)