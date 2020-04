Nhóm cải trang ăn xin 'năm COVID-19 thứ I' bị công an mời lên làm việc

Công an phường Minh An (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết sẽ mời những người cải trang ăn xin "năm COVID-19 thứ I" lên trụ sở làm việc để xử lý theo quy định.

Mới đây, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, công an TP đã giao cho Công an phường Minh An xác minh, truy tìm nhóm người tụ tập, giả ăn xin tại phố cổ Hội An. Trong ngày 1/4, Công an phường Minh An sẽ mời những người này lên làm việc để xử lý theo quy định.

Trước đó, theo báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 31/3, một nhóm 4 người mặc quần áo hư hỏng, đội nón lá, mang theo gậy và bát vỡ, bộ dạng nhếch nhách đóng giả người ăn xin đã xuất hiện tại phố cổ Hội An.

Nhóm này đi bộ trên 1 số tuyền đường rồi dừng lại ở đường Trần Quý Cáp. Thậm chí họ còn tụ tập quay phim, chụp ảnh phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebook.

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người thì hành động của nhóm này được cho là hết sức phản cảm. Rất nhiều người đã tỏ ra bức xúc khi 4 người trên đến nơi công cộng nhưng không đeo khẩu trang, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Một số cư dân mạng cũng lên tiếng cho rằng những người này đã làm xấu hình ảnh Hội An.

Tối ngày 31/3, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND TP Hội An thông tin, nhóm người cải trang ăn xin đi ô tô từ Đà Nẵng đến Hội An để "diễn trò". Hiện cơ quan công an đang xác minh nên chưa nắm được mục đích của nhóm này.

Liên quan đến sự việc này, theo thông tin mới nhất, đại diện nhóm giả ăn xin ở Hội An đã lên tiếng xin lỗi sau khi nhận "cơn mưa gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Tài khoản Facebook T.T.M.T. đại diện nhóm này cho biết, ngày 31/3, nhóm về TP Hội An có việc và ghé vào chợ mua đồ dùng trang trí. Tại đây, nhóm đã quyết định chụp hình và quay clip để lưu lại để làm kỷ niệm, không ngờ lại là hành vi phản cảm.

"Trước tiên, nhóm bạn chúng tôi thành thật xin lỗi cộng đồng facebook, các cơ quan chức năng TP Hội An và toàn thể người dân Hội An. Tôi lấy làm rất tiếc vì một việc làm nhỏ tưởng chỉ là vui mà đã ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của mọi người..."

Nhóm này cũng cho biết sẽ tiêu huỷ toàn bộ những hình ảnh, clip đã quay lại được hôm 31/3.

Kiều Đỗ (t/h)