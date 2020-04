Nhóm chuyên gia kiến nghị tiếp tục cách ly xã hội ở những địa phương có 'nguy cơ cao'

Đó là ý kiến được đưa ra trong buổi họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 14/4.

Phó thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp sáng 14/4. Ảnh: VGP

Cụ thể, các địa phương được phân theo 3 nhóm gồm: nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp. Trong đó, các địa phương được dự báo là "nguy cơ cao" sẽ cần tiếp tục thực hiện cách ly xã hội như Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 2 nhóm "có nguy cơ" và "nguy cơ thấp" có thể thực hiện "nới lỏng".

Đáng chú ý, việc đánh giá một địa phương có nguy cơ như thể nào phụ thuộc vào năng lực ứng phó; năng lực đảm bảo việc thực hiện các quy định chung; năng lực sẵn sàng truy vết, khoanh vùng khi có ca lây nhiễm; năng lực thăm khám bệnh tại nhà của hệ thống y tế đối với nhóm người cao tuổi, có bệnh nền, nhiều khả năng lây nhiễm... Các số liệu này của từng địa phương có thể thay đổi theo tình hình và có thể được cập nhật hàng ngày.

Người dân Hà Nội giữ khoảng cách khi đi chợ. Ảnh: Báo Tin Tức

Bên cạnh các biện pháp khác nhau ở từng địa phương, nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị những biện pháp cần thống nhất, áp dụng đối với cả 3 nhóm địa phương để Ban chỉ đạo quốc gia báo cáo Thủ tướng trong ngày 15/4.

Ngoài các biện pháp trên, người đứng đầu địa phương cũng cần căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn để quy định các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo mục tiêu kép là vừa kiểm soát được dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kiến, ngày mai (15/4), Ban chỉ đạo quốc gia sẽ hoàn thiện các phương án cụ thể về thực hiện "cách ly xã hội" để báo cáo Thủ tướng quyết định việc tiếp tục hoặc dừng "cách ly xã hội".

