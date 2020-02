Phẫn nộ nhóm cướp giật dây chuyền còn cầm gạch tấn công du khách ngay tại chùa

Tin tức mới nhất ngày 24/2, báo Tuổi Trẻ thông tin, thượng tá Lê Thành Đồng - trưởng Công an huyện Tịnh Biên, An Giang - cho biết, đơn vị đang triển khai lực lượng phối hợp với công an địa phương để truy lùng nhóm người cướp giật tài sản của du khách ở tại chùa Lâu (Phước Lâm Tự, Tịnh Biên, An Giang ) vào chiều 23/2 khiến dư luận xôn xao.



Chia sẻ về vụ việc, thượng tá Đồng cho biết: "Nhóm này ra tay rất nhanh và cực kỳ manh động. Chúng tôi đang tiến hành truy lùng nhóm này, đưa vào dạng tin báo tố giác tội phạm để xử lý".

Như đoạn video được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội cho thấy, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 23/2. Khi đó, một nhóm du khách đang chụp ảnh trước chùa Lầu thì bất ngờ bị một đối tượng giật giây chuyền vàng.



Người phụ nữ giật dây chuyền vàng bị nạn nhân giữ lại. Tuy nhiên, đúng lúc đó một thanh niên cao to cầm gạch xông tới tấn công để giải cứu cho đồng bọn.



Chưa dừng lại ở đó, một lúc sau còn có thêm 3 người nữa (gồm 1 nữ và 2 nam) tiếp tục cầm gạch tấn công vợ chồng du khách khiến cả 2 bị thương. Dù khu vực chùa rất đông khách nhưng không ai đứng ra ngăn cản hay bảo vệ.

Sự việc đã được người dân xung quanh ghi lại bằng điện thoại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Theo nhân chứng, nhóm cướp có khoảng 5-6 người. Sau khi gây án, nhóm lên xe tẩu thoát nhanh chóng để lại nữ nạn nhân bị thương ở vùng đầu đến cảnh sát trình báo.



Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.



Thùy Nguyễn (t/h)