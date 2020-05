Nhóm đối tượng bắn chết chủ nhà nghỉ ở Hà Giang bằng súng hoa cải khai gì?

Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Bắc Quang đã vào cuộc phong tỏa hiện trường, điều tra. Thông tin bam đầu cho thấy, nạn nhân bị sát hại bằng súng. Khi trích xuất camera an ninh thì đã khoanh vùng được nghi phạm gây án.

Hình ảnh các đối tượng gây án bị camera an ninh ghi lại

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Bắc Giang cho biết, 5 đối tượng liên quan đến vụ án mạng này đã ra đầu thú. Danh tính là: Phạm Thành Phong (SN 1989), Vũ Văn Quân (SN 1988), cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Phùng Huy Hạnh (SN 1982, lái xe taxi), Phùng Văn Hạnh (SN 1989), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1995), cùng trú tại xã Đồng Thành, huyện Bắc Quang (Hà Giang).

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thành Phong khai, cùng bạn đến nhà nghỉ thì xảy ra cãi cọ với vợ chủ nhà nghỉ nên bị người chồng dọa giết. Sau đó cả nhóm ra về gọi Quân cầm súng (súng hoa cải) đến bắn rồi bỏ trốn.

2 trong số 5 đối tượng liên quan đến cái chết của chủ nhà nghỉ Phương Anh

Còn đối tượng Vũ Văn Quân khai, nghe phong gọi điện bảo có người dọa đánh nên cầm súng đến nhà nghỉ. Tại đây, q2uana thấy chủ nhà nghỉ thì dùng súng bắn hai phát nhưng không nổ. Sau đó, Quân bắn thêm một phát nữa rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn thì ném súng xuống sông.

Cục Cảnh sát hịnh sự đang tiếp tục phối hợp với Công an Hà Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố tài liệu, chứng cứ, truy tìm vũ khí gây án và làm sáng tỏ hành vi phạm tội của các đối tượng để sớm đưa ra truy tố, xét xử.

Your browser does not support HTML5 video.

Nghi phạm nổ súng vào mẹ con cô giáo tự tử. Clip: NLĐ