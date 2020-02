Nhóm máu A, chúng tôi cần bạn

Theo thông tin từ Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, tính đến sang ngày 13/2 kho máu của viện chỉ còn 1.000 đơn vị nhóm máu A, chiếm khoảng 10% tổng lượng máu. Trong khi đó, nhóm máu B tương đối ổn với khoảng 26-27%, nhóm máu O khoảng 53%, còn lại là các nhóm khác.

Mặc dù từ ngày 31/1 đến ngày 13/2, nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, kêu gọi, tích cực tham gia hiến máu nhân đạo từ cộng đồng, Viện đã có gần 13.000 đơn vị máu. Đến ngày 10/2, Viện đã có thể cung cấp máu trở lại bình thường cho các đơn vị, trong đó đã cung cấp 1.300 đơn vị cho các Bệnh viện

Liên tiếp trong hai ngày 12 và 13/2, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cung cấp khoảng từ 1.500- 2.000 đơn vị máu cho các tỉnh và khu vực Hà Nội. Theo TS. BS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, hiện nay trung bình mỗi ngày Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương cần từ 1.500 đến 2.000 đơn vị máu để cung cấp cho các bệnh viện phía Bắc và khu vực Hà Nội.

Đến nay, việc cung cấp các nhóm máu khác cho các tỉnh khác cho các tỉnh và khu vực Hà Nội thì đã tạm ổn, có thể đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, nhóm A tiếp nhận được trong 11 ngày chỉ chiếm 13,11% tổng lượng máu, chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu cấp cứu và điều trị. Thông thường, lượng máu dự nhóm A phải cần 20 - 25% mới đảm bảo. Vì thế, nếu bệnh viện cần 500 đơn vị nhóm máu A, nhưng không thể phát đủ được số ấy mà phải bù bằng nhóm máu khác.

“Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhóm máu A không phải bây giờ mới xảy ra, mà đã xảy ra từ năm trước. Vào thời điểm khan hiếm máu, nhóm A cũng chỉ còn chưa đến 200 đơn vị” - TS.BS Bạch Quốc Khánh thông tin.

Nói về công tác hiến máu tình nguyện sau những ngày Tết Canh Tý, nhờ tuyên truyền mạnh mẽ cùng với sự vào cuộc của truyền thông và sự hưởng ứng của cộng đồng, công tác hiến máu đã có sự đột phá.

Nhiều người vẫn thường qua niệm, kiêng kỵ việc hiến máu đầu xuân, vì thế nên thời điếm sau Tết, lượng bệnh nhân tăng nhưng số lượng máu để cung cấp lại khan hiếm thấy rõ. Hiện nay, với sự xuất hiện của dịch COVID-19, dẫn đến các đơn vị cũng hủy lịch hiến máu. Mặc dù hoạt động hiến máu đang dần được nhiều người hưởng ứng, thế nhưng theo TS Bạch Quốc Khánh, hiện tại vẫn đang thiếu máu chung nên chưa quá tập trung vào câu chuyện mong muốn nhóm nào hiến máu mà cứ để theo tự nhiên.

Trên thực tế, khi nhu cầu về truyền máu ngày càng tăng và nếu hiến máu vẫn theo tự nhiên thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu cân bằng giữa các nhóm máu. Nếu không được can thiệp kịp thời thì sẽ kéo dài tình trạng mất cân bằng và ảnh hưởng đến an toàn truyền máu.

Những ngày qua, Viện đã nỗ lực để có được nền tảng dự trữ ít nhất trong 1 tuần, từ đó sẽ đáp ứng được nhu cầu. Tuy vậy, theo dự kiến dịp sắp tới dự kiến vẫn thiếu nhóm máu O và A vì nhu cầu sử dụng rất cao. Thế nên, Viện tập trung kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tập trung vào nhóm máu A để giải quyết được nhu cầu cấp cứu.

Được biết, trong cộng đồng, có khoảng 42-43% người dân có nhóm máu O; nhóm máu B chiếm khoảng 30%; nhóm máu A khoảng 20%, còn lại là các nhóm máu khác.

Nhằm giải quyết tình trạng nhóm máu A khan hiếm, Viện đã tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2020, kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của người dân.

Từ ngày 11-22/2, người dân có thể tham gia hiến máu trong khung giờ 8-11 giờ 30 và 13 giờ 30-17 giờ tại 7 địa điểm sau: Điểm 1: Viện Huyết họcTruyền máu Trung ương (phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy) từ 11-22/2. Điểm 2: Số 10, ngõ 122 Đường Láng, quận Đống Đa (từ 11-22/2). Điểm 3: 26 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm (từ 11-22/2). Điểm 4: 132 Quan Nhân, quận Thanh Xuân (từ 11-22/2). Điểm 5: Nhà Văn hóa Mộ Lao, 106 Trần Phú, quận Hà Đông (từ 17-20/2). Điểm 6: Nhà Văn hóa quận Hai Bà Trưng, 257 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (từ 19-20/2). Điểm 7: Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, số 9 Phố Viên, quận Bắc Từ Liêm (từ 19-21/2)./.

