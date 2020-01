Ăn thịt 1 con chó, nhóm người Việt lao động ở Đài Loan bị phạt gần 800 triệu đồng

Báo Tuổi Trẻ trích dẫn lại từ Taiwan News cho biết, phán quyết trên đã được đưa ra vào cuối tháng 12/2019, tuy nhiên đến hôm qua (7/1) mới được đăng tải.





Theo phán quyết, 4 người Việt Nam làm việc cho một nhà máy xử lý nước ở quận Phong Nguyên (thành phố Đài Trung, Đài Loan ) đã giết một con chó mực được nuôi ở ký túc xá của công nhân vào ngày 25/10/2018 và chế biến ngay trong bếp của nhà máy cho 12 người khác (gồm cả đàn ông và phụ nữ) ăn cùng.

Được biết, danh tính 2 trong số 4 người giết thịt chó được xác định là Giap Van Hong (53 tuổi) và Nguyen Van Nang (37 tuổi), mỗi người bị phạt 200.000 đài tệ (155 triệu đồng), lần lượt bị giam giữ 40 ngày và 30 ngày vì vi phạm Luật bảo vệ động vật của Đài Loan. Hai người còn lại là Nguyen Quang và Vu Van Truyen hiện vẫn đang lẩn trốn.



Ảnh minh họa.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát cùng các quan chức bảo vệ động vật địa phương đã lập tức đến hiện trường. Tại đây, cảnh sát tịch thu số thịt sống còn lại gồm cả đầu con chó, một con dao làm bếp và đèn khò dùng để thui chó.





Đồng thời, cảnh sát cũng đã tiến hành bắt giữ các nghi phạm. Theo VTC News, Giap Van Hong và Nguyen Van Nang đã nhận tội. Bên cạnh đó, 12 người ăn thịt chó bị phạt mỗi người 50.000 đài tệ, tổng số tiền phạt là 1 triệu đài tệ (773 triệu đồng).

Trước đó, dù môi giới lao động đã thông báo về việc giết và ăn thịt chó bị cấm ở Đài Loan, thế nhưng 16 người Việt vẫn vi phạm Luật bảo vệ động vật ở đây. Theo Luật bảo vệ động vật của Đài Loan đã được sửa đổi vào giữa năm 2018: Nghiêm cấm việc giết và ăn thịt chó, mèo. Nếu vi phạm có thể bị phạt đến 2 năm tù bà 2 triệu đài tệ. Ăn thịt chó/mèo có thể bị phạt tới 250.000 đài tệ.



Mang 60kg thịt chó vào Nhật, một phụ nữ Việt bị phạt tù. Nguồn: VTC14

Thùy Nguyễn (t/h)