Nhóm nữ sinh cấp 2 'kẹp' 4 đâm trúng cột mốc khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người nguy kịch

Tin tức mới nhất ngày 6/5, VOV dẫn lại thông tin từ UBND xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận thông tin và cho biết, sự việc đau lòng xảy ra ngày 5/5.

Cụ thể, vào khoảng 17h chiều 5/5, 4 nữ sinh trong đó có 3 em học lớp 8 của trường Kỳ Thư, 1 em là học sinh trường THCS Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh chở nhau đi chơi trên một chiếc xe máy. Khi đi đến trục đường liên thôn đoạn qua thôn Đông Xuân (xã Kỳ Tây), người lái xe không làm chủ được tốc độ (chưa rõ ai là người lái xe) nên đã đâm thẳng vào cột mốc bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn.





Cú tông quá mạnh đã khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ là em Võ Thị Hoài Th (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thư) và Hà Thị Cẩm T (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Kỳ Văn). Hai nữ sinh còn lại được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh trong tình trạng nguy kịch.

Cú tông quá mạnh đã khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ.





Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.





Trong một diễn biến khác, vào rạng sáng 6/5 một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua tổ 30, KP. Thắng Lợi, TT.Tân Phú, H. Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin từ Thanh Niên, chiếc xe container chở đầy sắt phế liệu mang biển số 51D - 625.36 kéo theo rơ moóc biển số 51R - 230.58 do tài xế khoảng 40 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển cùng 1 phụ xe. Đến đoạn đường ĐT.741 hướng từ TP.HCM đi TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, xe bất ngờ lao lên vỉa hè đường bên phải, tông liên tiếp vào nhiều bảng hiệu và hàng loạt 4 nhà dân, gây hư hại nhiều tài sản.

Xe tông hàng loạt nhà dân bên đường.

Bên cạnh đó, vụ tai nạn còn khiến đầu xe container bị bẹp dúm, một mảng tường lớn vẫn còn trên đầu của xe. Cũng may vụ việc xảy ra lúc rạng sáng, ít người qua lại nên không có thương vong về người, tài xế và phụ xe đều không bị thương.



