Những ai đã đi cùng bệnh nhân 11 tuổi nhập cảnh vào sân bay Nội Bài ngày 9/3?

Bé trai 11 tuổi ở huyện Thanh Miện, Hải Dương là bệnh nhân số 73 được công bố dương tính với COVID-19 tại Việt Nam vào tối ngày 18/3 cùng với nhiều bệnh nhân khác ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ.

Theo điều tra dịch tế, bệnh nhân 11 tuổi là hành khách đi trên chuyến bay VN54 ngày 09/03/2020, chặng từ London (Anh) về sân bay Nội Hà (Hà Nội). Bệnh nhân về Việt Nam cùng bố mẹ và hai người em ruột.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 5h15, bệnh nhân cùng các thành viên trong gia đình và một người khác dùng ô tô riêng đưa về quê ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Sau đó gia đình đã tổ chức một buổi ăn uống linh đình với khách mời là một số người thân, anh em họ hàng ở quê.

Được biết, nam bệnh nhân 11 tuổi là anh lớn trong gia đình 5 người, dưới còn hai người em khác. Gia đình này đã cư trú ở Anh được 16 năm. Ngoài bố là người mang quốc tịch Việt Nam thì các thành viên khác đều mang quốc tịch Anh.

Bố mẹ cùng 2 em đã cùng bệnh nhân số 73 nhập cảnh vào sân bay Nội Bài (ảnh minh họa)

Về lịch trình di chuyển của bệnh nhân, theo điều tra , ngày 9/3, bệnh nhân xuống sân bay Nội Bài, đi xe ô tô riêng về nhà ở huyện Thanh Miện. Đến ngày 13/3 thì được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Đến ngày 17/3, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đã gửi lại mẫu bệnh phẩm. Đến ngày 18/3, có kết quả dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân đang được điều trị, cách ly tại Trung tâm y tế huyện Thanh Miện.

Ngay sau khi nhận được kết quả dương tính của bệnh nhân 11 tuổi, cơ quan chức năng huyện Thanh Miện đã tiến hành điều tra dịch tễ. Đến rạng sáng ngày 19/3 đã xác định được 72 người có tiếp xúc với bệnh nhân. Trong đó, có 4 trường hợp diện F1, 42 trường hợp diện F2 và 26 trường hợp diện F3. Hiện các đối tượng diện F1 và F2 được cách ly tập trung, theo dõi Sức Khỏe tại trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, các đối tượng diện F3 đang được cách ly tại nhà.

Cơ quan y tế huyện Thanh Miện đã tiến hành khử khuẩn 3 – 5 lần/ngày tại nhà bệnh nhân và khu vực lân cận. Đồng thời cũng thành lập đội phản ứng nhanh và giám sát cộng đồng; có phương án mở rộng cơ sở điều trị và huy động các nguồn lực y tế, kế hoạch thu dung điều trị bệnh nhân khi cần thiết.

Nga Đỗ (t/h)