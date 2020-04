20 triệu người được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là những ai?

Ngày 2/4, theo Zing, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay về Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 do Bộ KH&ĐT trình, Thủ tướng Chính Phủ đã thống nhất bản dự thảo và giao các bộ KH&ĐT, LĐ-TB&XH, Tài chính, Tư pháp cùng các ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để sớm trình lên Thủ tướng ký ban hành theo thẩm quyền.

Ông Dũng cho hay 4 nguyên tắc đã được thống nhất khi ban hành Nghị quyết là Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, không bảo đảm mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch; không hỗ trợ dàn trải mọi đối tượng; người lao động, doanh nghiệp và Chính phủ cùng chia sẻ khó khăn; việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Quy định mức hỗ trợ với từng nhóm đối tượng

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho hay từng nhóm đối tượng, cụ thể có quy định riêng từng mức hộ trợ. Chẳng hạn, nhóm người có công sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng (tháng 4,5,6); những người lao động tự do mất việc làm, thu nhập giảm sâu sẽ được hỗ trợ mức 1 triệu đồng/ tháng trong 3 tháng liên tiếp.

Bộ trưởng Dung cho biết: "Chúng tôi đặt ra nguyên tắc phải chi đúng đối tượng, minh bạch, công khai trong nhân dân, người hưởng để làm sao người hưởng được hưởng đúng, hưởng đủ nhưng hưởng nhanh nhất". Bộ trưởng cũng khẳng định việc này sẽ được làm công khai, minh bạch để nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể giám sát chặt chẽ và sẽ xử lý nghiêm minh mọi trường hợp vi phạm, trục lợi chính sách.

Khi Nghị quyết được ban hành, mọi đơn vị liên quan sẽ có kế hoạch chi tiết triển khai với từng nhóm. Với nhóm người có công, hưởng chính sách bảo trợ xã hội, nhóm hộ nghèo và cận nghèo được lên danh sách cụ thể, trao cho địa phương trực tiếp chuyển tiền hỗ trợ. Các đối tượng khác sẽ do chính quyền cơ sở, doanh nghiệp của trách nhiệm lên danh sách, cơ quan chức năng sẽ xem xét, rà soát kỹ lưỡng, người đứng đầu địa phương sẽ có trách nhiệm xác nhận.





Tổng số tiền trong gói hỗ trợ an sinh dự kiến gần 62 tỷ đồng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay số tiền trong gói hỗ trợ an sinh dự kiến trên 61.500 tỷ, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ khoảng 35.880 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có khoảng 20 triệu người thuộc nhóm đối tượng được điều chỉnh bởi nghị quyết được nhận tiền hỗ trợ.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, những người dân này được chia thành 6 nhóm:

- 1,2 triệu người có công đang hưởng chính sách thường xuyên và 2,8 triệu người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Dự tính hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 - 6/2020, dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 6.470 tỷ đồng.

- Trên 900.000 hộ nghèo và 1,2 triệu hộ cận nghèo. Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng trong 3 tháng từ tháng 4-6/2020. dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 6.730 tỷ đồng.

- Nhóm người lao động bị tạm dừng lao động, dừng hợp đồng nhưng chưa có lương. Dự kiến hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 - 6/2020, tổng số tiền hỗ trợ là 5.400 tỷ đồng.

- Những người bị dừng hợp đồng nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chính sách BHXH và lao động tự do không có giao kết hợp đồng. Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng từ tháng 4-6/2020, dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 15.000 tỷ đồng.





- Những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ có mức thu nhập dưới 100 triệu nhưng phải dừng việc do thực hiện nghiêm các quy định về cách ly. Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng trong 3 tháng từ tháng 4-6/2020 cho nhóm đối tượng; Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 2.280 tỷ đồng, tổng số hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ 760.000 hộ.

- Những doanh nghiệp không có khả năng trả mức lương tối thiểu vùng bình quân cho người lao động thì được vay 50% mức lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% để trả cho người lao động, giữ chân người lao động, nhằm tiếp tục phục hồi và tái sản xuất sau này. Dự kiến số tiền cho vay là 16.200 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ là 3 triệu lao động.

Theo ông Dung, mục tiêu của Nghị quyết là hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 , bị giảm sâu thu nhập, mất - thiếu - giãn việc làm dẫn đến mức sống không đạt mức tối thiểu. Trong trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng 01 chế độ hỗ trợ cao nhất.

Ai sẽ được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Clip: VTV24

