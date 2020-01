Sẽ thật thiếu sót nếu trong không khí mùa xuân này vắng đi những bài hát về Tết. Từ những ca khúc nước ngoài cho đến Việt Nam luôn được mọi người ưa chuộng thưởng thức, cũng như dành để gửi tặng những người thân yêu thay cho lời chúc ngọt ngào.

Tết 2020 này, hãy cùng Báo SKCĐ điểm qua những bài hát chúc mừng năm mới ngọt ngào nhất nhé!





Chúc Tết- Khởi My

Ca khúc này là một trong số những bài hát được nghe nhiều nhất trong dịp Tết đến xuân về.

Đây là một ca khúc nhạc ngoại lời Việt của nữ ca sĩ trẻ Khởi My, ca khúc với giai điệu vui tươi, bắt tai, câu từ ý nghĩa cùng với sự thể hiện đầy truyền cảm của giọng ca "Người yêu cũ".

"Chúc Tết" ra mắt từ năm 2013, cho đến nay, được rất nhiều người yêu thích kể cả người trẻ hay những người lớn tuổi. Đặc biệt trong "Chúc Tết" Khởi My còn thể hiện khả năng hát tiếng Trung cực chuẩn của mình. Ca khúc có rất nhiều đoạn ý nghĩa, phù hợp để người ta chúc nhau mỗi dịp năm hết Tết đến.





Ngày xuân long phụng sum vầy

Ca khúc được sáng tác vào năm 2012, do nhạc sĩ Quang Huy sáng tác với sự thể hiện của nhiều ca sĩ Lam Trường, Nguyễn Phi Hùng, Đào Bá Lộc, Thái Lan Viên,....Giai điệu bài hát đầy hứng khởi, tươi vui của mùa xuân cùng ca từ ý nghĩa, với ước mong người người sẽ sống mạnh khỏe, phát lộc, phát tài và quan trọng hơn hết là Tết đến nhà nhà sẽ được đoàn viên bên nhau cùng đón một năm mới an lành.





Chúc tết- Khánh Đơn





Chúc Tết" là một ca khúc được sáng tác năm 2013 bởi ca nhạc sĩ trẻ Khánh Đơn với sự thể hiện đầy ngọt ngào của nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. Tuy không thực sự được nhiều người biết đến nhưng đây vẫn là một ca khúc hay mà người ta chọn để trao cho nhau thay cho những lời chúc mỗi dịp xuân về.

Ca khúc có những câu rất ý nghĩa và bình dị như: "Ta chúc tết mọi nhà. Chúc ông bà sống lâu thật lâu, chúc mẹ cha Sức Khỏe dồi dào, chúc anh chị làm ăn phát tài, chúc em thơ học hành suôn sẻ, chúc bà con lối xóm gặp may. Một mùa xuân rộn ràng hạnh phúc, vang câu chúc đến khắp mọi nhà."

Và, chúng ta không còn lạ lẫm khi nghe đến những bài hát được nhắc đến sau đây, bởi chỉ cần nghe qua đã biết Tết đang về!





Auld Lang Syne

Ca khúc được phổ nhạc ây vốn là một bài thơ qua bài thơ Scotland, viết từ năm1788. Bài hát "Auld Lang Syne" đã trở thành bài hát truyền thống của rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước nói tiếng Anh. Giai điệu du dương của bài hát vang lên vào mỗi đêm giao thừa như một lời từ biệt năm cũ và chào mừng năm mới.





Happy new year - ABBA

Không phải bàn cãi, bài hát đã trở nên quen thuộc cuả từng thế hệ người dân Việt Nam và luôn được vang lên trong khoảnh khắc giao thừa. Hẳn là khi cho ra mắt ca khúc này, ban nhạc người Thụy Điển ABBA đã không thể ngờ được Happy new year lại thành công và có sức lan tỏa lớn đến vậy. Nằm trong album đầu tay mang tên Super Trouper, sau khi phát hành vào năm 1981, bài hát đã nhanh chóng leo lên vị trí 17 trong top 200 bảng xếp hạng Billboard. Cho đến nay, có thể coi đây là ca khúc đón chào năm mới phổ biến nhất trên toàn thế giới.

