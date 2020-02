Những bài hát Valentine lãng mạn nhất, nghe xong là muốn cưới

Dịp Valentine 2020 sắp đến gần, là ngày của những cặp tình nhân say đắm trong tình yêu dành hết thời gian bên nhau. Trong ngày này, hãy bật những bài hát Valentine bất hủ để dành tặng nửa kia yêu dấu của bạn.

My heart will go on - Celine Dion

My heart will go on là tình ca bất hủ của bộ phim Titanic

Một trong những bản tình ca bất hủ qua năm tháng phải kể đến 'My heart will go on'. Quả thực không ngoa khi nói đây là một trong những bản giao hưởng tình yêu hay nhất mọi thời đại, với giai điệu du dương, êm ái mở đầu rồi bùng lên mãnh liệt. Những lời ca day dứt, mãnh liệt được cộng hưởng với thanh âm được đẩy lên tột đỉnh, vang vọng mãi mãi chắc hẳn sẽ khiến người ấy không khỏi rung rinh khi lắng nghe.





I will always love you - Whitney Houston

Luôn là một trong những tình khúc được lắng nghe nhiều nhất, 'I will always love you' của cố diva Whitney Houston là bài hát rất phù hợp với ngày lễ Valentine. Dẫu lời bài hát là lời biệt ly trong tiếng saxophone não nề, nhưng giọng hát tuyệt vời của cố diva khiến ai cũng phải rung động. Câu hát "Em sẽ yêu anh mãi mãi" lặp đi lặp lại ở đoạn cao trào như nói lên tất cả tình cảm tâm tư, là một lời bộc lộ tình yêu vô cùng sâu sắc. 'I will always love you' là bài ca biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu cũng như sự trường tồn của tự thân ca khúc.

My Valentine - Martina McBride

Một trong những ca khúc được ưa chuộng bậc nhất vào ngày Lễ tình nhân là 'My Valentine' dưới sự thể hiện của Martina McBride và phần đệm piano của Jim Brickman. Lắng nghe câu hát "Em là tất cả những gì anh cần. Tình yêu của anh, Valentine của anh", có mấy ai có thể không rung động? Tuy không nhiều đoạn cao trào và bùng nổ mãnh liệt như 'I will always love you', nhưng giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo của bài hát như gợi nhớ về một tình yêu chớm nở, đẹp như mơ.

A Thousand Years - Christina Perri





Kể từ khi ra mắt là nhạc nền series phim đình đám một thời 'Twilight Saga: Breaking Dawn', ca khúc 'A Thousand Years' đã ghi danh mình vào danh sách những bản nhạc tình yêu đáng nghe nhất. Với giai điệu nhẹ nhàng, dịu dàng và giọng ca tuyệt vời từ nữ ca sĩ Christina Perri, người ta không khỏi cảm động trước những câu hát tỏ tình sâu sắc, lãng mạn. Điệp khúc "Thời gian đã đem trái tim anh tới bên em, em đã yêu anh cả ngàn năm rồi, và em sẽ yêu anh thêm một ngàn năm nữa" như lời hứa cho một tình yêu vĩnh cửu, trường tồn mà bất kì chàng trai, cô gái nào cũng muốn người thương bày tỏ.

How deep is your love – Bee Gees

Bên cạnh những bài hát về tình yêu nồng cháy, mãnh liệt,... thì đâu đó có tình ca 'How deep is your love' mang đến cung bậc riêng biệt - một tình yêu chân thành, giản dị. Bất cứ ai cũng đều mong có một tình yêu vĩnh cửu, nhưng mấy ai chịu được khó khăn, thử thách và chinh phục tình yêu bằng chính sự chân thành nhất trong tâm hồn. “Tình yêu của em sâu đậm tới nhường nào?” là sự trăn trở của những trái tim luôn khao khát yêu và được yêu.

All of Me - John Legend

Là bài hát nhận tới hơn 1,1 tỷ lượt stream, ca khúc 'All of Me' của John Legend hiện là ca khúc đứng đầu các bản tình ca trên Spotify toàn cầu mỗi dịp Valentine. Điệp khúc "Vì trong anh yêu tất cả những gì thuộc về em, yêu những đường cong và đường nét của em, yêu cả những khuyết điểm hoàn hảo của em..." là câu hát đốn tim bậc nhất, khiến người nghe không khỏi cảm động. Mấy ai đủ dũng cảm và giữ lời hứa sẽ yêu thương tất cả những gì của người ấy, kể cả những khuyết điểm của người thương?

Sugar - Maroon 5

Ngọt ngào như tên gọi, 'Sugar' - Maroon 5 là một ca khúc mới ra mắt gần đây nhưng rất nhanh chóng được yêu thích. Dựa trên ý tưởng phim hài lãng mạn ăn khách 'Wedding Crashers', Maroon 5 đã "lén lút" thâm nhập vào nơi tổ chức hôn lễ của nhiều cặp đôi và biểu diễn trong đám cưới của họ. Những lời ca ngọt ngào trên giai điệu vui tươi, thể hiện sự yêu thương và ham muốn một người đặc biệt duy nhất, chắc chắn sẽ khiến người thương của bạn vô cùng cảm động.

Chi Nguyễn (t/h)