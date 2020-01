Những bài tập tuyệt đối tránh nếu gặp vấn đề về tim kẻo nguy hại sức khỏe

Bên cạnh đó, những người bị suy tim không kiểm soát được cũng như mắc các vấn đề về nhịp không được kiểm soát và hẹp động mạch chủ nặng cần phải cẩn thận với các hoạt động thể chất mà họ thực hiện.



Kéo dài linh hoạt: Các bài tập kéo dài cơ không gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của tim. Thay vào đó, nó mang lại sự cân bằng, khả năng di chuyển tốt hơn, cải thiện cơ bắp và sức khỏe khớp. Các bài tập linh hoạt bao gồm bài tập kéo dài, yoga và thái cực quyền.



Ngoài việc áp dụng những bài tập bổ ích trên, những người có vấn đề về tim cần nhớ thêm những lời khuyên quan trọng dưới đây:



Để cơ thể nghỉ ngơi: Đừng lạm dụng bất kỳ hoạt động nào và dành cho mình một chút thời gian để phục hồi giữa các hoạt động thể chất.



Không tập thể dục ngoài trời khi quá nóng, lạnh hoặc ẩm ướt: Điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu theo chiều hướng xấu, khiến việc thở khó khăn và thậm chí gây đau ngực.



Lắng nghe cơ thể: Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, chóng mặt, khó thở hoặc ra nhiều mồ hôi, tốt hơn hết là ngừng tập thể dục và để bản thân nghỉ ngơi.



Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ: Thông qua tình trạng sức khỏe, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên và soạn một bộ bài tập đặc biệt phù hợp với bạn.



Your browser does not support HTML5 video.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.