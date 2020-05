Những bệnh nhân COVID-19 thoát chết thần kỳ nhờ được ghép phổi

Vũ Hán, Trung Quốc là nơi bắt nguồn của dịch COVID-19. Tại đây xuất hiện nhiều ca bệnh rất nặng tưởng chừng không còn phương pháp điều trị phù hợp. May mắn nhờ được ghép phổi mà nhiều bệnh nhân từ cõi chết trở về.



Ca ghép phổi cho bệnh nhân COVID-19 đầu tiên



Ca ghép phổi cho bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của Trung Quốc diễn ra vào ngày 1/3 do các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Vô Tích, Giang Tô thực hiện. Bệnh nhân là người đàn ông 59 tuổi, chẩn đoán mắc COVID-19 ngày 26/1.

Các bác sĩ trong trang phục bảo hộ thực hiện ca ghép phổi tại Bệnh viện Nhân dân Vô Tích



Sau khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị hỗ trợ bằng thuốc, ống thông khí quản và thở oxy. Dù Sau khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị hỗ trợ bằng thuốc, ống thông khí quản và thở oxy. Dù Sức Khỏe bệnh nhân có tiến triển, một số kết quả xét nghiệm đã âm tính nhưng bệnh nhân gặp vấn đề rối loạn chức năng phổi. Do đó, các bác sĩ xem xét phương án phẫu thuật ghép phổi để duy trì tính mạng.

Ngày 29/2 vừa qua, ca phẫu thuật ghép phổi kéo dài 5 tiếng do nhóm của bác sĩ Chen Jingyu - bác sĩ phẫu thuật ghép phổi hàng đầu ở Trung Quốc - thực hiện. Bệnh nhân được ghép phổi từ một người hiến tạng chết não ở bên ngoài tỉnh Giang Tô và được vận chuyển tới bằng đường cao tốc. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có những dấu hiệu phục hồi ổn định. Phổi ghép cũng đang hoạt động tốt.

2 tháng tìm kiếm lá phổi cho bệnh nhân



Tân Hoa Xã đưa tin một bệnh nhân 54 tuổi tại Bệnh viện Union (thuộc Đại học Y khoa Tongji, Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong) của Vũ Hán vừa trải qua ca ghép thành công cùng lúc hai phổi.

Bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 vào tháng 1. Từ ngày 11/2, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản thở máy. Tình hình chuyển xấu khiến bệnh nhân phải điều trị ECMO suốt 73 ngày. Các bác sĩ đã sử dụng nhiều phương pháp điều trị bao gồm liệu pháp chống nhiễm trùng, chống virus, liệu pháp miễn dịch và dùng huyết tương.



Tuy nhiên, phổi của bệnh nhân bị xơ hóa với những kẽ rộng và suy nặng. Do đó, chuyên gia của Bệnh viện Union đã kết hợp với Trung tâm ghép phổi của tỉnh Giang Tô cùng các Tuy nhiên, phổi của bệnh nhân bị xơ hóa với những kẽ rộng và suy nặng. Do đó, chuyên gia của Bệnh viện Union đã kết hợp với Trung tâm ghép phổi của tỉnh Giang Tô cùng các cơ sở y tế khác đã lên kế hoạch ghép phổi cho bệnh nhân này.



Sau 2 tháng tìm kiếm lá phổi thích hợp, ca ghép phổi diễn ra ngày 24/4 kéo dài suốt 6 tiếng. Hiện tại, bệnh nhân có tín hiệu phục hồi tích cực, có thể giao tiếp bằng cách ra hiệu, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Hai lá phổi được cấy ghép hoạt động tốt.

Bệnh nhân 65 tuổi can thiệp ECMO lâu nhất thế giới



Ông Cui An, 65 tuổi, mắc COVID-19 và được điều trị trong một khu cách ly đặc biệt ở Vũ Hán từng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận Trung Quốc.



Ông Cui An nhập viện hôm 27/1 và được chẩn đoán mắc COVID-19 vào ngày 7/2. Do tuổi cao, tình trạng của ông liên tục xấu đi nhanh chóng buộc phải đặt nội khí quản chỉ sau 10 ngày đưa vào Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán.

Các bác sĩ chụp ảnh bên bệnh nhân Cui An tại Bệnh viện Renmin - Ảnh: YOUTH.CN



Tình trạng của ông tiếp tục xấu đi buộc phải can thiệp ECMO. Trong hơn một tháng tiếp theo, tình trạng của ông vẫn tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù các xét nghiệm chỉ ra rằng bệnh nhân đã âm tính virus, nhưng tính mạng của ông vẫn ngàn cân treo sợi tóc do biến chứng xơ phổi dẫn đến Tình trạng của ông tiếp tục xấu đi buộc phải can thiệp ECMO. Trong hơn một tháng tiếp theo, tình trạng của ông vẫn tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù các xét nghiệm chỉ ra rằng bệnh nhân đã âm tính virus, nhưng tính mạng của ông vẫn ngàn cân treo sợi tóc do biến chứng xơ phổi dẫn đến suy hô hấp



Ngày 20/4, ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng để ghép phổi cho bệnh nhân đã diễn ra khi nguồn hiến tặng là một người chết não.



Ngày 22/4, khoảng 44 giờ sau khi cấy ghép, bệnh nhân không còn phải can thiệp ECMO. Ông Cui An hồi phục, hoàn toàn tỉnh táo. Đến ngày 4/5, ông đã có thể nuốt, uống, ho, nói cũng như ngồi dậy.



Theo ông Wang Gaohua - Giám đốc Bệnh viện Renmin, ông An là bệnh nhân sử dụng hệ thống ECMO lâu nhất thế giới trước khi phẫu thuật ghép phổi. Hiện tại ông An đang được tập vật lý trị liệu phục hồi sức mạnh cơ bắp sau khi nằm liệt giường trong một thời gian dài.

Tại Việt Nam, phi công người Anh - bệnh nhân 91 - hiện tình trạng nguy kịch, hai lá phổi đông đặc khiến việc thở máy không còn hiệu quả nên Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế cũng đang đề xuất phương án ghép phổi.





Your browser does not support HTML5 video.

Hà Ly (t/h)