Danh sách 47 bệnh viện tại TP.HCM có thể tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus corona

Ngày 8/2, Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện đã có 47 bệnh viện trên địa bàn thành phố có phòng khám sàng lọc và khu cách ly sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus corona (2019-nCoV).

Theo đó, Sở sẽ tiếp tục cập nhật danh sách khi các bệnh viện tư nhân chuẩn bị sẵn sàng và hoàn tất việc bố trí khu vực cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 31/1/2020, Sở Y tế ban hành công văn số 430/SYT-NVY chỉ đạo việc triển khai sàng lọc, tiếp nhận, thu dung điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.



Sau đó, từ ngày 3 - 7/2/2020, Sở Y tế đã tổ chức các Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị công tác tiếp nhận, khám sàng lọc, thu dung điều trị tại khu cách ly của các bệnh viện tại các bệnh viện thành phố và quận huyện.



Trong thời gian tới, đoàn kiểm tra của Sở Y tế sẽ tiếp tục kế hoạch kiểm tra để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc, đồng thời ghi nhận những cách làm hiệu quả để giới thiệu nhân rộng.



Ngoài ra, Sở Y tế đề nghị tất cả bệnh viện thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến công tác sàng lọc, thu dung, cách ly điều trị để có những điều chỉnh kịp thời theo quy định mới (nếu có).

Thời gian vừa qua, Sở Y tế TP.HCM liên tục tổ chức các khóa tập huấn về “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV)” cho các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.



Nội dung của các buổi tập huấn bao gồm: Tổng quan về bệnh viêm hô hấp cấp do chủng virus corona mới; hướng dẫn chẩn đoán và điều trị; giám sát ca bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh...



Danh sách 47 bệnh viện có khám sàng lọc, thu dung điều trị tại khu cách ly đối với bệnh nhân nCoV (chưa kể các bệnh viện bộ, ngành):

Các bệnh viện thành phố:

Các bệnh viện tuyến quận, huyện

Các bệnh viện tư nhân



Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn TP.HCM theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố đến ngày 08 giờ ngày 08/02/2020 như sau:



Số ca mắc nCoV xác định: 03 (1 ca đã điều trị khỏi và được xuất viện), 27 ca nghi ngờ mắc trong đó 25 ca cho kết quả âm tính, đang chờ kết quả xét nghiệm 2 ca còn lại.



Trước đó, trong đêm 7/2 lực lượng chức năng đã thực hiện đưa 10 hành khách từ Trung Quốc (đều ngoài tỉnh Hồ Bắc) từ sân bay đến các quận 2, 3, 11, 12, Gò Vấp và Bình Thạnh để thực hiện giám sát, cách ly tại nhà theo quy định.

