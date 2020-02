Những bộ phim hay nhất ngày Valentine nhất định phải xem cùng người thương

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, ngày lễ tình nhân Valentine sẽ chính thức diễn ra. Nếu chưa biết phải làm gì lãng mạn cho người ấy vào dịp này, thì hãy mau "bỏ túi" những bộ phim hay nhất ngày Valentine sau đây, lên một buổi hẹn xem phim lãng mạn tại nhà để cùng hâm nóng tình yêu với người ấy.

Titanic

Titanic (1997) là một trong những bộ phim kinh điển về tình yêu, đã giành tới 11 giải Oscar danh giá. Bộ phim dựa trên vụ thảm họa đắm tàu Titanic có xảy ra vào năm 1912, kể về chuyện tình giữa hai người thuộc tầng lớp khác nhau. Jack (do Leonardo DiCaprio thủ vai) và Rose (do Kate Winste đóng) đã vô tình gặp nhau, và yêu nhau bằng tình yêu mãnh liệt trường tồn, ngay cả cái chết cũng không thể làm phai mờ tình yêu của họ.

Notting Hill

Đến tận năm 2020, Notting Hill vẫn được coi là một trong những bộ phim lãng mạn bậc nhất Hollywood, kể về câu chuyện cổ tích thời hiện đại của một chàng chủ tiệm sách hiền lành và một nữ minh tinh xinh đẹp. Dù thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa William Thacker và Anna Scott tại thị trấn Notting Hill, London đã ươm mầm cho một mối tình ngọt ngào, lãng mạn. Sau đó, William phải quay cuồng với sự thay đổi lớn, đối mặt với những khó khăn trắc trở khi người yêu của anh là nữ diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp.

50 First Dates

Bộ phim 50 First Dates (50 lần hẹn đầu tiên) luôn nằm trong top những bộ phim tình cảm hài được yêu thích mỗi dịp Valentine. Bộ phim kể về chuyện tình của chàng bác sĩ thú y Henry (do Adam Sandler thủ vai) với nàng giáo viên dạy vẽ dễ thương Lucy (Drew Barrymore). Henry đã trúng tiếng sét ái tình với Lucy sau lần đầu tiên gặp mặt, nhưng khổ nổi mọi nỗ lực tiếp cận của anh đều vô dụng sau mỗi ngày trôi qua. Thì ra, Lucy bị mắc một chứng bệnh kì lạ, khiến trí nhớ của cô chỉ tồn tại trong 24h.

Vì Lucy, Henry đã quyết tâm thay đổi từ một chàng trai đa tình thành người chỉ toàn tâm toàn ý với nàng thơ của mình. Mỗi ngày, anh đều tìm cách tiếp cận cô với một lý do ngớ ngẩn, chỉ để cuối ngày cặp đôi hạnh phúc lại phải chia xa.

(500) Days of Summer

Trước Mắt Biếc, (500) Days of Summer được coi là bộ phim khiến các chàng trai đồng cảm và nuối tiếc nhiều nhất, với câu chuyện tình yêu về những năm tháng tuổi trẻ, ngỡ như đã gặp được tri kỉ nhưng lại để vuột mất.

(500) Days of Summer là hoài niệm của chàng trai Tom Hansen (Joseph Gordon-Levitt) với mối tình kéo dài 500 ngyaf hè với này Summer Finn (Zooey Deschanel). Tom và Zoey tưởng chừng như đã trở thành một cặp đôi định mệnh, cùng nhau trải qua những ngày bên nhau lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng rồi, trái tim của Tom phải chịu đau đớn, tan nát khi Summer nói rằng giữa họ không thể có tình yêu. (500) Days of Summer là một bộ phim chiêm nghiệm thực tế về tình yêu, rằng không phải lúc nào cố gắng cũng có thể ăn quả ngọt, không phải người ta coi là tri kỉ cũng cảm nhận như ta.

About Time

Nếu là người hâm mộ những bộ phim tình cảm cũng như yêu thích nữ diễn viên Rachel McAdams, thì chắc hẳn bạn không thể không biết tới bộ phim About Time. Phim xoay quanh câu chuyện về anh chàng Tim Lake, người được thừa hưởng năng lực đi ngược thời gian từ gia đình mình. Dù không thể thay đổi các sự kiện lịch sử của thế giới, nhưng anh hoàn toàn có thể thay đổi những gì xảy ra trong cuộc sống của mình.

Là một người khao khát yêu thương, Tim quyết định sử dụng món quà "trời cho" này để tìm một cô bạn gái. Anh may mắn gặp Mary, một cô nàng rất dễ rung động. Hai người yêu nhau nhưng khi Tim xoay ngược thời gian đã xảy ra một sự cố, khiến toàn bộ buổi hẹn ngọt ngào của hai người trước đó bị xóa bỏ. Hành trình cố gắng chinh phục trái tim nàng thơ của Tim Lake chắc chắn sẽ khiến cặp đôi có một khoảng thời gian ngọt ngào.

La La Land

Ra mắt vào dịp cuối 2016, La La Land nhanh chóng khiến nhiều người hâm mộ điện ảnh thế giới thổn thức. Bộ phim kể về chuyện tình giữa chàng nghệ sĩ dương cầm Sebastian (Ryan Gosling) và nàng diễn viên Mia (Emma Stone), tưởng chừng như đã có nhau nhưng lại vuột mất vì bỏ lỡ cơ hội. Bộ phim đã dẫn khán giả vào câu chuyện tình yêu nhiều cung bậc cảm xúc đồng thời đặt ra những tình huống thực tế về chuyện “cơm áo gạo tiền” và những lựa chọn bước ngoặt trong cuộc sống. Bộ phim đã đạt tới 6 giải Oscar, thắng 6 hạng mục ở Lễ trao giải BAFTA.

Những thước phim đẹp như mơ kể về chuyện tình giữa hai người ngỡ là tri kỉ, nhưng đến cuối cùng lại không thể thuộc về nhau, lột ta một nỗi buồn man mác, nuối tiếc khiến người xem không khỏi day dứt, xúc động.

To All The Boys I Loved Before

To All The Boys I Loved Before là bộ phim của Netflix được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jenny Han, đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội và giới trẻ về tình đầu thơ ngây, ngọt ngào. Giống như mọi cô gái khác, Lara Jean Song Covey không khỏi rung động trước các chàng trai ưa nhìn, dễ thương; và cô chọn một cách bày tỏ tình cảm qua những lá thư không bao giờ được gửi đi. Thế nhưng, vào một ngày nọ, những lá thư đã được gửi đi, tất cả những chàng trai mà cô từng "crush" đều tìm đến và nói chuyện với cô. Trong đó, lá thư khiến Lara Jean sợ hãi nhất là bức thư tình gửi Josh - bạn trai cũ của chị gái cô. Để chối bỏ Josh, Lara quyết định hẹn hò giả với Peter Kavinsky - chàng hotboy nổi tiếng nhất nhì trường học, để rồi dần tìm ra trái tim của mình thực sự dành cho ai.

Phần 1 của bộ phim đã khiến giới trẻ sôi sục trước sự đáng yêu và ngọt ngào của chuyện tình yêu giữa Lara và Peter, cũng như đồng cảm với những mơ mộng tuổi niên thiếu về một mối tình đầu. Ngày 12/2 vừa qua, phần 2 của bộ phim mang tên To All The Boys: P.S. I Still Love You đã chính thức ra mắt, tiếp tục kể về mối tình "gà bông" dễ thương của Lara Jean và Peter Kavinsky. Bộ phim hứa hẹn sẽ tiếp tục gây bão cộng đồng mạng trong dịp Valentine 2020 sắp tới.

Chi Nguyễn (t/h)