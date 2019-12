Những ca khúc chúc mừng năm mới 2020 hay nhất mọi thời đại

Những ngày Tết sẽ rộn ràng, tươi vui hơn với những ca khúc chúc mừng năm mới hay nhất mọi thời đại như “Happy new year”, "It's just another New Year's Eve"…

Happy new year (ABBA) – ca khúc được nghe nhiều nhất mọi thời đại

Your browser does not support HTML5 video.

Ca khúc Happy New Year

“Happy new year” là ca khúc chúc mừng năm mới có sức sống mãnh liệt nhất trên thế giới. Gần 40 năm qua đi nhưng ca khúc này vẫn được toàn thế giới lắng nghe mỗi khi thời khắc giao thừa đến.

Đây là ca khúc nhạc pop được phát hành 1980 của ban nhạc ABBA (Thụy Điển). Ngay sau khi ca khúc được tung ra nó đã nhanh chóng lan tỏa khắp các châu lục.

Giai điệu của ca khúc Happy new year tươi vui, rộn ràng và ấm áp nhưng ý nghĩa đằng sau những câu chữ đó không phải như vậy. Trong mỗi câu chữ đều len lỏi nỗi buồn, đây là thứ cảm xúc đặc trưng phản ánh một thập niên đầy biến động trên thế giới.

Tuy nhiên, sự phổ biến của Happy new year tại Việt Nam đã khiến nhiều người tin rằng đây không phải bài hát đượm buồn. Happy New Year chạm đến một phép cân bằng hoàn hảo. Không quá vui, không quá buồn, không quá màu mè, không quá mộc mạc, không quá sôi động mà cũng chẳng ủy mị. Có lẽ vì thế mà cứ vào dịp cuối năm, người Việt vẫn hạnh phúc và cảm thấy ấm lòng khi lắng nghe giai điệu thân thuộc này.

It's just another New Year's Eve - Barry Manilow





Your browser does not support HTML5 video.

Ca khúc It's just another New Year's Eve

Bài hát này mở đầu với giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi… và chính vì thế nó ghi điểm trên toàn thế giới. Đây là bài hát phù hợp cho những đêm giao thừa của các cặp đôi yêu thích sự lãng mạn.

Ca khúc này được sáng tác vào năm 1977 và được đem đi biểu diễn trong năm đó. Sau này, bài hát được xuất hiện trong album Barry Manilow Live (1977) và Because It's Christmas (1990). Nhiều năm đã trôi qua, bài hát vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ.

New Year's Day - U2

Your browser does not support HTML5 video.

Bài hát ra đời từ năm 1983, trong bối cảnh chiến tranh Ireland và Irag vẫn đang tiếp diễn. Giai điệu cùng ca từ ý nghĩa trong bài hát bỗng trở thành niềm an ủi và tiếp thêm sự lạc quan cho người dân.

Lời ca sâu sắc mang đi sâu vào tâm trí người thưởng thức. Bài hát này vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng Mainstream Rock.

Một số ca khúc đón Tết của người Việt Nam

Your browser does not support HTML5 video.

Ca khúc Lắng nghe mùa xuân

Mặc dù nền âm nhạc Việt Nam không mạnh như âm nhạc trên thế giới, nhưng những ngày Tết chúng ta cũng có những ca khúc đặc sắc riêng thể hiện sự rộn ràng, náo nức của mùa xuân đang về trên khắp các dài đất quê hương.

Tết Nguyên đán Canh tý 2020, người dân Việt Nam có thể mở một số bài hát hay về Tết sau: Mùa xuân ơi, Điệp khúc mùa xuân, Khúc giao mùa, Xuân họp mặt, Ngày xuân long phụng, Ngày Tết quê em, Lắng nghe mùa xuân, Đoản ca xuân…

Nga Đỗ (t/h)