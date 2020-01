Cách ăn trứng gà quen thuộc chẳng khác gì tự làm hại cả gia đình, bỏ ngay còn kịp

Trứng gà chưa nấu chín có 2 hợp chất khó phân giải, khiến cơ thể khó hấp thụ và tiêu hóa protein.

Trứng gà luộc quá chín: Khi luộc quá lâu, bề mặt lòng đỏ trứng xuất hiện lớp màu xanh xám do chất sắt trong trứng tạo ra khiến cơ thể khó hấp thụ, hương vị trứng cũng không được tươi ngon như ban đầu.



Ăn trứng chín để qua đêm: Trứng chín để qua đêm có thể khiến các chất dinh dưỡng trong lòng đỏ trứng sinh ra vi khuẩn. Nguyên nhân bởi, protein đã bị phá hỏng khi luộc trứng, nếu để qua đêm sẽ khiến nhiều chất có lợi bị mất đi.



Ăn trứng khi đói: Nếu dung nạp quá nhiều thực phẩm chứa hàm lượng protein cao như trứng, sữa, thịt… khi bụng đói sẽ khiến protein bị chuyển hóa thành nhiệt năng và tiêu hao mất.



Ăn trứng ung: Protein trong lòng đỏ của trứng ung đã bị biến chất, có độc do lưu huỳnh trong trứng biến thành sulfur hidrogen gây mùi thối.



Ăn trứng sống hoặc hòa tan trứng sống trong cháo nóng, canh nóng, cà phê nóng dùng ngay rất dễ bị nhiễm khuẩn.

Ăn trứng gà với đường: Khi thêm đường và chế biến ở nhiệt độ cao, trứng gà sẽ tạo ra chất tiêu diệt các axit amin có lợi cho cơ thể. Chất này còn khiến máu bị đông, gây nhiều nguy hại tiềm tàng cho sức khỏe.



Ăn trứng gà với đậu tương: Ăn trứng gà rồi uống sữa đậu nành là một thói quen vô cùng có hại. Nguyên nhân bởi men phân giải protein trong đậu tương khiến cơ thể không thể hấp thu được chất dinh dưỡng có trong trứng.



Trứng gà luộc ngâm trong nước lã: Trứng luộc xong ngâm nước lã khiến nhiệt độ hạ xuống đột ngột, "túi khí" bên trong trứng cũng bị phá vỡ khiến nước và vi sinh vật dễ dàng xâm nhập bên trong, khiến trứng bị biến chất và nhanh hỏng hơn.



Ăn trứng gà với mì chính: Trứng gà thêm mì chính chế biến ở nhiệt độ cao, hàm lượng Nacl và NH3 trong trứng gà sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến việc giảm hương vị và độ dinh dưỡng của trứng.



Ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều trứng khiến cơ thể không tiêu hóa hết được năng lượng nạp từ trứng mà đào thải ra ngoài. Bên cạnh đó, không nên ăn trứng xong rồi ăn hồng ngay bởi nó có thể gây ngộ độc thực phẩm, thậm chí là viêm dạ dày ruột cấp tính.



Ăn trứng khi đang bệnh hoặc thể trạng yếu ớt: Những người có bệnh, ăn trứng có thể gây trúng độc hoặc gia tăng biến chứng. Người bị cảm sốt hay mới khỏi bệnh ăn trứng gà khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên, dễ bị bệnh trở lại. Những người bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, sỏi mật cũng không nên ăn nhiều trứng.



Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm món TRỨNG NGÂM NƯỚC TƯƠNG. Nguồn: Feedy TV