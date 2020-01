Những câu chúc tết hay và ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa từ lâu đã là nét văn hóa tốt đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt ta. Tục chúc tết của người Việt Nam đã có từ rất lâu. Không chỉ là lời chúc lấy may đầu năm, chúc tết còn là cách thể hiện tình cảm chân thành và tự nhiên. Đặc biệt với các chàng trai đang yêu, đây chính là thời điểm tuyệt vời để bày tỏ tình cảm và khiến nàng cảm động.



Dưới đây là những câu chúc tết bạn gái tình cảm mà trang trọng 2020, các anh chàng có thể gửi những câu chúc tết này qua tin nhắn hoặc gửi qua Facebook, mạng xã hội hay chúc trực tiếp cũng được.

Trước khi gặp anh, em chưa bao giờ tin sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Trong thế giới hàng tỉ, hàng tỉ người, làm sao biết được ai là người mình muốn ở bên suốt quãng đời còn lại? Nhưng từ khi anh bước vào cuộc đời em, bỗng nhiên, mọi thứ trở nên hoàn hảo. Anh chính là người mà em đã tìm kiếm bấy lâu. Mong rằng mỗi năm mới đến đều có anh ở bên em!



Em thật xinh đẹp, giống như tác phẩm tuyệt nhất mà Chúa đã tạo ra trên đời! Và trên hết, Người đã ban em cho anh! Chúc em năm mới mọi điều tốt đẹp, tình yêu của anh!



Nụ cười ngọt ngào của em khiến anh quên đi vết thương sâu sắc nhất và nỗi buồn khổ sở nhất. Em chính là lý do tại sao năm mới lại tuyệt vời như vậy!



Nếu có ba điều ước, điều thứ nhất anh muốn mãi mãi được ở bên em, điều thứ hai anh muốn mãi mãi yêu em, điều thứ ba là mãi mãi được em yêu. Chúc em năm mới hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, em yêu!



Từng đêm suy nghĩ của anh đều hướng về em. Từng giây trái tim anh đều thổn thức vì em. Ở bên em, mỗi khoảnh khắc trong đời anh điều mới mẻ. Năm mới tốt lành, tình yêu của anh!



Mỗi lần nhìn vào mắt em, anh thấy toàn bộ cuộc sống tương lai của anh; mong sao em sẽ mãi ở bên cạnh anh. Năm mới hạnh phúc nhé, em yêu!



Chúa thật nhân từ vì đã đưa anh đến bên em. Chỉ mong sao món quà này của Chúa sẽ ở lại với em mãi mãi. Chúc anh năm mới tràn ngập niềm vui!



Một ngọn nến sẽ tan chảy và ngọn lửa sẽ tắt dần, nhưng tình yêu anh dành cho em thì sẽ luôn cháy mãi - từ năm nay cho đến nhiều năm sau.



Đây là quà năm mới anh dành cho em: Trái tim anh được gói bằng tình yêu anh dành cho em. Anh hi vọng em sẽ trân trọng nó nhiều nhiều năm về sau!





Năm mới này, anh mong trở thành làn gió thổi bay làn tóc em, ánh sáng trong mắt em, nụ cười trên môi em và... tình yêu trong trái tim em. Chúc em năm mới Sức Khỏe , gặp nhiều may mắn, anh yêu em!

Từ khi anh gặp em, em đã trở thành lẽ sống của đời anh. Anh chỉ muốn giữ em ở bên và yêu em bằng tất cả những gì anh có. Năm mới an khang, tình yêu của anh!



Anh chúc em một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn năm cũ, vì với anh khi được ở bên cạnh em tất cả các ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào. Mãi mãi yêu em.



Anh thích những điều giản dị. Lời chúc cho nhau cũng vậy. Giao thừa năm nay, anh thường chúc tất cả bằng câu: “Năm mới an lành, hạnh phúc nhé”. Anh nghĩ vậy là đủ rồi. Còn với riêng em, anh mong em sẽ thấy sự an lành từ tình yêu mà anh dành cho em.



Giao thừa vừa qua là anh đã nhớ đến em, như vậy anh đã nhớ em từ năm ngoái đến năm nay rồi nhé! Yêu thương và trân trọng em thật nhiều, cô gái của anh.



Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì phải nói anh là một người cực kỳ may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới mọi sự tốt lành.



Trên Trái Đất có 9.000.000.000 người, và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em, có lẽ vì 8.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em. Happy new year my love.



Nhân dịp năm mới đến, anh muốn trao tặng tới em tình cảm yêu thương nhất từ sâu thẳm trong con tim anh. Với anh, em là tất cả, là tài sản vô giá của cuộc đời anh. Anh luôn nguyện cầu và mong ước cho em mãi khỏe mạnh để được bên anh trọn đời. Anh chúc em luôn thành công trong sự nghiệp, nhưng với anh điều quan trọng nhất là sức khỏe của em. Anh yêu em rất rất nhiều, chỉ một mình em thôi!



Người yêu à, một năm đã qua đi rồi và chúng mình vẫn bên nhau. Mong rằng năm tới chúng ta sẽ vẫn nắm tay nhau để đến đích cuối cùng em nhé.



Không có ánh mặt trời, làm sao có cầu vồng sau cơn mưa. Em là ánh mặt trời, khiến cuộc đời anh thêm rạng rỡ. Chúc em năm mới những điều tốt đẹp nhất!



Từ khi anh gặp em, em đã trở thành lẽ sống của đời anh. Anh chỉ muốn giữ em ở bên và yêu em bằng tất cả những gì anh có. Năm mới thật mạnh khỏe, may mắn, xinh đẹp và hạnh phúc em nhé, tình yêu của anh.



Năm mới đến rồi, một năm qua thật đặc biệt với anh và cả em nữa. Năm mới đến đồng nghĩa với việc anh lại được nối dài năm tháng yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.



Happy New Year to my prettiest girlfriend. I look forward to another lovely year together (Chúc mừng năm mới người yêu xinh đẹp của anh. Anh mong chờ một năm mới lại được hạnh phúc ấm áp cùng em).



Love you more and more each day of the New year, sweetheart! (Yêu em nhiều hơn mỗi ngày trong năm mới, người yêu của anh!)



Tonight is the perfect time and occasion to tell you what a great joy is to have you as my girlfriend how much you really mean to me. Happy New Year 2020! (Tối nay là thời điểm và dịp hoàn hảo để nói với em biết rằng niềm vui sướng đời anh là khi có em, và em thực sự có ý nghĩa với anh biết bao. Chúc mừng năm mới em!)



