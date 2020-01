Têt đến, bên cạnh những món quà ý nghĩa thì đừng quên dành tặng cho nhau những lời chúc hay, ý nghĩa. Dưới đây là bài tích hợp những câu chúc hay bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật.

Những câu chúc Tết hay và ý nghĩa năm 2020

1. Dù cho có điều gì xảy ra, dù cho chúng ta có cách xa nhau bao nhiêu, thì trong lòng con vẫn luôn hướng về gia đình. Năm mới, con chúc cả gia đình mình sẽ luôn có thật nhiều hạnh phúc, cha mẹ luôn luôn mạnh khỏe để chúc ta mùa năm mới được rộn ràng bên nhau.

2. Năm hết Tết đến; chúc anh chúc chị; Sức Khỏe dồi dào; niềm vui tuôn trào; tiền vào nặng túi; bạc vàng đầy bao; đi ăn được khao; về có người rước; tiền vô như nước; tình vào đầy tim; chăn ấm nệm êm; ban đêm sung sướng; hạnh phúc ban ngày; luôn luôn gặp may; vạn sự như ý.

3. Cung kính mời nhau chén rượu nồng. Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong. Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ. Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết. Sự gì bế tắc thảy hanh thông. Như anh, như chị, bằng bè bạn. Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.

4. Mỗi năm là một mùa hoa nở, mỗi năm là một mùa bội thu. Cuộc sống như cái cây đang lớn. Đó là lời chúc bạn trong năm mới.

5. Năm mới chúc gia đình ta một nụ cười cho lòng thêm ấm áp. 1 ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy. 1 lời nói cho trọn vẹn niềm tin. 1 chút hờn ghen cho yêu thương tỏa sáng. 1 trái tim hồng cho tình yêu thủy chung.

6. Tết tới tấn tài. Xuân sang đắc lộc. Gia đình hạnh phúc. Vạn sự cát tường! Năm Dậu sắp đến. Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên! Rước nhiều may mắn.

7. Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 Biển cả tình thương, 1 Đại dương tình bạn, 1 Điệp khúc tình yêu, 1 Người yêu chung thủy, 1 Sự nghiệp sáng ngời, 1 Gia đình thịnh vượng. – Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, Không chờ cũng đến!

8. Chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.

9. Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc.

9. Lại một mùa xuân nữa đã về, tóc của ông (cha mẹ) lại thêm sợi bạc. Năm nay con (cháu) đã trưởng thành rất nhiều rồi ông (cha mẹ) ạ, ông (cha mẹ) đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy chăm lo thật tốt cho sức khỏe và sống vui vẻ để tóc của ông (cha mẹ) sẽ không phai màu theo năm tháng ông (cha mẹ) nhé. Chúc ông (cha mẹ) năm mới gặp thật nhiều may mắn và hạnh phúc.

10. Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở.

Những câu chúc Tết hay và ý nghĩa năm 2020 bằng tiếng Anh

1. I Wish you a successful and glorious and happy new year ".

>>Chúc các bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công.

2. Let your spirit soar and have a joy-filled new year

>>Hãy để tâm hồn bạn bay lên và chúc bạn một năm mới tòan những niềm vui.

3. I wish in this new year God gives you: 12 months of happiness, 52 weeks of fun, 365 days of success, 8760 hours of good health, 52600 minutes of good luck, 31536000 seconds of joy… and that’s all!

>> Một năm đong đầy hạnh phúc, 12 tháng dài vui vẻ, 52 tuần hạnh phúc, 365 ngày thành công, 8760 giờ tràn đầy sức khỏe, 52600 phút may mắn, 3153600 giây thú vị… và đó là tất cả những gì tôi muốn chúc bạn!

4. In this New Year, I wish you achieve all your goals in life, and get success at every step of life, enjoy a wonderful 2020.

>>Trong năm mới này tôi chúc bạn đạt được tất cả mục tiêu của mình trong cuộc sống, có được thành công trên mọi chặn đường, tận hưởng một năm 2020 tuyệt vời.

5. With each passing moment, let us embrace the New Year with a brighter, more colorful, and more joyous future. Happy New Year!

>> Với mỗi phút khoảnh khắc trôi qua, chúng ta hãy đón năm mới trong sự tươi sáng, tràn đầy sắc màu và nhiều niềm vui hơn. Chúc mừng năm mới!

6. Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have a good health and smooth sailing life.

>>Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc.

7. Everything starts a new with the New Year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the brightest promise

>>Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng và hạnh phúc nhất.

8. Today 3 people ask me about you. I gave them your details and contact. They’ll be finding you soon. Their names are Happiness, Wealth and Love.

>>Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 người ấy là Hạnh phúc, Thịnh vượng và Tình yêu.

9. Old year end and a new year is coming soon and procession lucky that into a satieties home, cable presents beyond measure, gold and silver full of cabinet, host grow rich, the man-child female young senior, happy together.

>>Năm hết tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, một nhà no đủ, vàng bạc đủ đầy, gia đình phát tài, già trẻ gái trai được xum vầy hạnh phúc.

10. New is the year, new are the hopes. New is the resolution, new are the spirits, and new are my warm wishes just for you. Have a promising and fulfilling New Year!

>> Năm mới, hy vọng mới, quyết tâm mới, tinh thần mới và tất cả những lời chúc năm mới đầy ấm áp, tôi muốn dành hết cho bạn. Chúc bạn có một năm mới trọn vẹn và đầy hứa hẹn!

Những câu chúc Tết hay và ý nghĩa năm 2020 bằng tiếng Nhật

1. Honnen mo douzo yoroshiku onegaishimasu.

本年もどうぞよろしくお願いします。

Tôi rất mong sẽ được bạn tiếp tục giúp đỡ trong năm tới

2. Atarashii toshi ga junchoude arimasuyou ni

新しい年が順調でありますように

Chúc năm mới mọi việc xuôn sẻ

3. Sakunen wa taihen osewa ni nari arigatōgozaimashita.

昨年は大変お世話になりありがとうございました.

Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã giúp đỡ tôi trong năm qua

4. Subete ga junchou ni ikimasu youni

すべてが順調にいきますように

Chúc mọi sự đều thuận lợi

5. ご無沙汰している人へ

すっかりご無沙汰しております。

平素の疎遠をお詫び申し上げます。

早いもので、長男は今年小学校に上がります。

お子様も可愛らしい盛りになられたことでしょう。

今年こそ同窓会で会えるのを楽しみにしています

Nhân dịp năm mới, xin gửi mọi lời chúc tốt đẹp tới tất cả mọi người, chúc mọi người có sức khỏe dồi dào, trường sinh bất lão, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc trong năm tới.

6. Kinun ni megumaremasu youni

金運に恵まれますように

Chúc gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc

7. 財源が広がりますように

Chúc bạn làm ăn phát đạt nhé

8. 学業(がくぎょう)がうまく進(すす)みますように

Chúc bạn năm mới học hành tấn tới

9. 明(あ)けましておめでとうございます

Chúc mừng năm mới

10. Kouun ga motarashimasu youni

幸運がもたらしますように

Chúc năm mới sẽ mang lại nhiều điều may mắn- hạnh phúc:

