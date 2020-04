Những chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống COVID-19 trong cuộc họp chiều 3/4

Cụ thể, trong cuộc họp về công tác phòng chống COVID-19 chiều 3/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dù trong quý I/2020 chỉ đạt mức 3,82% - mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm nhưng Việt Nam vẫn là nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, mục tiêu tối thượng mà chính phủ đề ra chính là đảm bảo Sức Khỏe , tính mạng của nhân dân, dù có phải hy sinh tăng trưởng trong thời gian ngắn hạn.



Hiện nay, nước ta có trên 200 ca nhiễm COVID-19, trong đó 85 ca đã bình phục và chưa có ai tử vong. Để có kết quả này, Thủ tướng đánh giá các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt việc phòng chống dịch, đặc biệt là khoanh vùng và xử lý các ổ dịch như Công ty Trường Sinh (BV Bạch Mai) và quán bar Buddha.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.



Với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến ngày càng phức tạp, Thủ tướng nếu rõ, cần phải cương quyết, thực hiện nghiêm túc những chủ trương của Đảng và Nhà nước để ngăn chặn dịch bệnh. Đặc biệt, cần có biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến ngày càng phức tạp, Thủ tướng nếu rõ, cần phải cương quyết, thực hiện nghiêm túc những chủ trương của Đảng và Nhà nước để ngăn chặn dịch bệnh. Đặc biệt, cần có biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ chính trị , Ban Bí thư, các Chỉ thị gần đây của Thủ tướng. Không làm suy giảm tinh thần các Chỉ thị, nhất là Chỉ thị 16 trong tổ chức thực hiện. Thủ tướng cũng yêu cầu phải tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội , người dân chỉ ra khỏi nhà nếu có việc thực sự cần thiết; luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, đứng cách nhau tối thiểu 2 m...



Thủ tướng cũng nhấn mạnh, đây là giai đoạn phải “khóa chặt từ bên ngoài, dập dịch từ bên trong, nhất là các ổ dịch, tìm cho được các trường hợp lây nhiễm”, huy động tổng lực và phối hợp nghiêm túc, nhuần nhuyễn. Tuyệt đối không để ai bị đói kém trong khi phòng chống dịch, đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm cần phải xử lý nghiêm. Trong những ngày phòng chống dịch, luôn đảm bảo được nguồn hàng hóa thiết yếu cho người dân; nhiều tấm gương nhân ái trên khắp cả nước trong thời gian qua thể hiện rõ nét "tình nghĩa đồng bào".



Thủ tướng nhắc lại yêu cầu các địa phương, nhất là các thành phố lớn phải tiếp tục bảo đảm dự trữ, và cung cấp đủ cơ số hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân; ngăn chặn đầu cơ nâng giá, bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống; xử lý nghiêm các trường hợp khai báo không trung thực. Thủ tướng cũng lưu ý công tác phòng chống dịch tại các nhà dưỡng lão, các trung tâm cai nghiện ma túy, các trại giam trong lực lượng công an, quân đội, đặc biệt là trong ngành y tế.

Cuộc họp về công tác phòng chống COVID-19 chiều 3/4.



Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế sớm hoàn thành công tác chuẩn bị các tình huống phức tạp; đẩy nhanh hơn nữa việc tự chủ sản xuất trang thiết bị phòng hộ. Cần có sự hỗ trợ về cơ chế của Nhà nước cũng như các chương trình phát triển máy thở và hoan nghênh các đơn vị có phương án sản xuất máy thở tại Việt Nam.



Trong công tác phòng chống COVID-19, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng để kịp thời khoanh vùng, dập dịch; yêu cầu Bộ Y tế đẩy nhanh tốc độ tập huấn, chăm sóc, điều trị; chuẩn bị kỹ lưỡng phương án bệnh viện dã chiến. Các ngành các cấp cần thay đổi trong tư duy, phương pháp làm việc cho phù hợp. Thời điểm này chính là nguy cơ và cũng là thời cơ để cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển, đặc biệt đẩy mạnh kinh tế số, thương mại điện tử. Đây cũng là dịp để cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa.

Thùy Nguyễn (t/h)