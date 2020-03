Nhân chứng kể lại thời điểm phát hiện vụ cháy ở Hưng Yên: Không nghe thấy nạn nhân kêu cứu

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, khoảng 0h20, đơn vị nhận được tin báo về việc nhà ông Ông Vương Gia Mười (53 tuổi, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoai Châu, tỉnh Hưng Yên) đang bị cháy. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Nhuế Dương nhanh chóng mặt tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 1h30 thì đám cháy được khống chế, không lan sang nhà khác.

Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã cướp đi mạng sống của 3 người và khiến 1 người bị thương. Cụ thể, các nạn nhân tử vong là Ông Vương Gia Mười (53 tuổi), bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, vợ ông Mười) và con trai Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi). Một nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện là cháu ngoại ông Mười tên Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi).

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo Zing.vn, người phát hiện vụ hỏa hoạn đầu tiên là ông Đào Doanh Nghiệp (63 tuổi, hàng xóm nhà nạn nhân Mười). Ông Nghiệp cho biết, đêm đó, khi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ giống như tiếng pháo nên dậy tìm hiểu. Khi mở cửa đi ra ngoài thì thấy căn nhà của ông Mười đang bốc cháy dữ dội.

“Tôi cuống cuồng la hét tri hô mọi người rồi cầm bình cứu hỏa mini sang ứng cứu. Hàng xóm cạnh nhà cũng lục đục kéo nhau chạy sang phá cửa nhà ông Mười. Phải mất gần 1 giờ dùng tới xe ủi chúng tôi mới phá được cửa vào bên trong ngôi nhà. Lúc đó ngọn lửa quá lớn”, ông Nghiệp nói.

Ông Nghiệp còn cho biết thêm, thời điểm đó ông không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của các nạn nhân ở trong nhà. Có thể khi đó họ ngủ hoặc đã bị ngất.

Cùng quan điểm với ông Nghiệp, ông Nguyễn Bá Mạnh (70 tuổi, nhà đối diện nhà ông Mười) cho biết, trước và trong khi vụ hỏa hoạn xảy ra không hề nghe thấy tiếng kêu phát ra từ nhà ông Mười. Chỉ đến khi lửa bốc cháy dữ dội, khói nhiều và tiếng tri hô của mọi người thì mới phát hiện sự việc.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nghiệp cho biết, người dân tiến hành trích xuất camera an ninh ở cạnh đó thì phát hiện cps 2 người đàn ông đi xe máy đến khu vực nhà ông Mười: “Họ đứng đó làm gì thì camera không hiển thị rõ nhưng 1 lúc sau thì lửa bùng lên, sáng rực cả ngôi nhà. Hai người này vội vàng nhảy lên xe máy, phóng vụt đi”.

Hình ảnh trích xuất camera khu vực nhà ông Mười

Một số người dân khác cho biết, gia đình ông Mười sống chan hòa và chưa từng làm mất lòng ai ở khu vực này. Tại địa phương, vợ chồng ông Mười mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa và vật liệu xây dựng. Mấy người con của ông Mười đã lập gia đình , chỉ có con trai út nhỏ tuổi đang sinh sống cùng bố mẹ.

Hiện vụ cháy đang được điều tra. Nếu vụ án có dấu hiệu hình sự, có sự hãm hại gia đình ông Mười thì kẻ chủ mưu sẽ phải đền tội theo đúng quy định của Pháp luật

Về vụ án này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, vụ cháy nhà khiến 4 người thương vong và thiệt hại về tài sản để có căn cứ xác định vụ hỏa hoạn là do sự cố chệp điện hay hành vi có chủ ý gây ra. Cơ quan chức năng sẽ điều tra rõ nguyên nhân qua các chứng cứ thu thập được tại hiện trường cũng như qua giám định pháp y.

Mặt khác, cơ quan điều tra cũng cần làm rõ có hay không mâu thuẫn của gia đình trước khi xảy ra vụ cháy, các hình ảnh caera an nình (nếu có) để xác định đối tượng gây án, thu thập lời khai của nhân chứng…

Nếu có căn cứ xác định nguyên nhân cháy do tác động của chất dẫn cháy xăng từ bên ngoài gây hỏa hoạn thì đó là hành vi chủ ý và cơ quan điều tra sẽ khởi tố điều tra xử lý nghiêm đối tượng gây ra theo quy định của pháp luật.

Đoạn clip cắt từ camera an ninh cho mà người dân cho rằng đây là 2 kẻ tưới xăng đốt nhà ông Mười

