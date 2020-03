Những chuyến bay có khách mắc COVID-19 được Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm người bay cùng

Theo đó, vào hồi 23h30 ngày 20/3, Bộ Y tế thông báo đã xác định được thêm 2 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19. Cụ thể là:

Chuyến bay NH831 của All Nippon Airways, thuộc hãng hàng không Air Japan khởi hành từ Tokyo đến TP.HCM ngày 17/3.



Chuyến bay EK392 của Emirates, bay từ Dubai đến TP. Hồ Chí Minh ngày 16/3.



Do đó, Bộ Y tế đã đề nghị tất cả hành khách trên chuyến bay nói trên khẩn trương liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Đồng thời, các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này. Do đó, Bộ Y tế đã đề nghị tất cả hành khách trên chuyến bay nói trên khẩn trương liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Đồng thời, các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này.



Trước đó, ngày 19/3 vào lúc 22h , Bộ Y tế cũng ra thông báo khẩn số 5, tìm hành khách có mặt trên các chuyến bay:



Chuyến bay EK 394 của Emirates, bay từ Dubai đến Nội Bài ngày 12/3

Chuyến bay QR 976 của Qatar Airways, bay từ Doha đến Nội Bài ngày 17/03.

Trong khi đó, vào chiều cùng ngày Bộ Y tế tiếp tục phát đi thông báo khẩn số 4 về các chuyến bay có hành khách mắc COVID-19. Gồm:

Chuyến bay EK 392 của Emirates Airlines, khởi hành từ Dubai đến TP.Hồ Chí Minh ngày 15/3.

Chuyến bay VJ642 của Vietjet Air, khởi hành từ TPHCM đến Đà Nẵng ngày 12/3.

Và TK 162 của Turkish Airlines, khởi hành từ Instanbul về TP. Hồ Chí Minh ngày 10/3.

Hay đêm ngày 18/3, Bộ Y tế cũng thông báo đã xác định được thêm 3 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19 như:

Chuyến bay MI632 của Silkair, khởi hành từ Singapore đến Đà Nẵng ngày 14/3.

Chuyến bay VN54 của Vietnam Airlines, khởi hành từ London đến Hà Nội ngày 13/3.

Chuyến bay SQ323 của Singapore Airlines từ Amsterdam đến Singapore ngày 14/3, sau đó nối chuyến trở về Việt Nam.

Liên tiếp trong các ngày 16-17-18/3 Bộ Y tế cũng phát đi thông báo khẩn tìm hành khách đi trên chuyến bay có người mắc COVID-19

Và còn các ngày 16 và 17 cũng ra các thông báo khẩn để vào cuộc tìm kiếm hành khách đi trên chuyến bay có người nhiệm dịch COVID-19.

Trong tối ngày 20/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 ca mắc mới, trước đó chiều cùng ngày Bộ Y tế xác nhận 2 trường hợp dương tính với COVID-19 ở hai nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai

Hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 91 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 17 ca điều trị khỏi, gồm 16 ca đã ra viện, có 1 trường hợp là bệnh nhân thứ 18 đã 3 lần xét nghiệm âm tính, không còn ho, sốt, hoàn toàn khỏe mạnh và đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Ninh Bình sang Bệnh viện đa khoa Thái Bình theo dõi Sức Khỏe

Những bệnh nhân còn lại được theo dõi, điều trị tại nhiều cơ sở y tế trong cả nước. Đến nay, nhiều bệnh nhân trong số này đã cho kết quả xét nghiệm âm tính 1-2 lần.

Minh Tú (t/h)