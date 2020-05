Những chuyến xe đưa đón sinh viên miễn phí của người đàn ông trẻ: Có hôm tất bật từ 3h sáng

Sau thời gian nghỉ dài để chống dịch COVID-19, các bạn sinh viên lại tất bật lên trường để tiếp tục học tập. Là nơi có nhiều trường đại học lớn nhỏ, mấy ngày qua Sài Gòn liên tục đón các bạn sinh viên từ khắp nơi quay trở lại thành phố. Tuy nhiên, tình trạng sinh viên lên quá đông không chỉ khiến các xe khách chật ứ mà khi đã đặt chân đến Sài Gòn, nhiều bạn sinh viên còn gặp khó khăn trong việc bắt xe về ký túc xá và chỗ trọ. Không phải ai cũng có điều kiện bắt taxi, xe ôm, nếu đi xe buýt lại phải chờ quá lâu. Bên cạnh đó, việc mang quá nhiều đồ đạc khiến các sinh viên gặp khó khăn khi di chuyển bằng xe buýt.

Anh Đức đến tận bến xe Miền Đông đón các bạn sinh viên vào lúc 6h sáng.



Mỗi đêm, anh Đức sẽ tỉ mỉ ghi lại danh sách những sinh viên đã đăng ký địa điểm và thời gian thông qua tin nhắn điện thoại vào một tờ giấy. Nhờ việc làm này, người đàn ông 37 tuổi có thể nắm được chắc chắn khung giờ đưa đón vào ngày hôm sau. Theo anh Đức, thời gian này nhiều bạn sinh viên lên Sài Gòn nhập học nên một ngày, trung bình anh chở được khoảng 10 bạn từ các trạm xe buýt, bến xe cũng như những điểm dừng khác về ký túc xá và chỗ trọ trong khu vực làng đại học.



Những điểm anh nhận đón thường ở khu vực bến xe Miền Đông, ngã tư Thủ Đức, ngã tư Hàng Xanh, sân bay Tân Sơn Nhất, ngã tư Bình Phước, Suối Tiên,… để đưa về nhà trọ, ký túc xá, khu vực làng đại học, khu vực Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và ngược lại. Khi được hỏi về việc làm của mình, anh bộc bạch: “Tôi biết các bạn ở quê lên thường mang theo rất nhiều đồ. Đặc biệt là các bạn nữ càng không có sức để mang vác hết hành lý lên xe buýt vì đi đường xa cũng đã quá mệt mỏi rồi. Bên cạnh đó, nhiều trạm dừng gần làng đại học do đoạn đường quá ngắn, đồ đạc lại nhiều nên xe ôm công nghệ cũng không nhận chở. Thế nên tôi quyết định dùng xe của mình đưa đón, giúp được ai thì tôi giúp thôi”.

Việc làm của anh nhận được nhiều lời cảm ơn từ các bạn sinh viên.

Có hôm tất bật từ 3h sáng

Ngày 16/5, mới 3h sáng anh Đức đã tất bật dậy sớm vì nhận đón một bạn sinh viên từ bến xe Miền Đông về ký túc xá khu A Đại học Quốc gia TP.HCM và chuyến cuối cùng vào lúc 18h tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đó chính là bạn Kiều Trang (quê ở Gia Lai) hiện đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM). Sau khi được anh Đức chở về ký túc xá, Trang không giấu nổi lời cảm ơn: “Thật may mắn khi anh Đức đã dậy sớm để đón các bạn sinh viên như mình. Thực tế, mình đến nơi lúc 3h sáng nên việc tìm xe rất khó, dù có tìm được thì thân con gái một mình cũng chẳng an tâm mà về tới nơi”.



Biết đến anh Đức qua một bài đăng trên hội nhóm sinh viên ở ký túc xá, Kim Anh (đến từ Bình Thuận, sinh viên năm hai Trường ĐH Kinh tế - Luật) đã liên hệ nhờ anh đón vào lúc 5h sáng và được đồng ý luôn. Được anh Đức tận tình đưa đón tận nơi, Kim Anh bộc bạch: “Việc làm của anh thực sự rất quý. Hành lý thì nhiều lại cồng kềnh, đường từ trạm dừng về túc xá khu B cũng xa mà sinh viên không phải ai cũng có nhiều tiền mà gọi xe nữa”. Nhận được nhiều lời cảm ơn từ các bạn sinh viên, anh Đức cho biết trong thời gian tới bản thân vẫn tiếp tục nhận đưa đón sinh viên miễn phí. Mỗi lần, anh sẽ nhận chở từ 2 đến 4 người, ưu tiên cho những bạn có hành lý cồng kềnh.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chuẩn bị chỗ ngủ tạm cùng nhiều đồ ăn, thức uống miễn phí cho sinh viên.

Ngoài hành động đẹp của những người tốt bụng như anh Đức, nhiều trường ở TP.HCM cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất để đưa đón sinh viên quay trở lại. Hiểu được việc về quê tránh dịch COVID-19 trong thời gian dài nên nhiều sinh viên đã trả phòng, khi trở lại thành phố không có chỗ ở hoặc tìm chỗ ở khó khăn; các chuyến xe, chuyến tàu, máy bay đều trở nên đắt đỏ và đông đúc hành khách, thậm chí, giá vé còn tăng cao gấp nhiều lần… nên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã chuẩn bị đầy đủ chỗ ở miễn phí cho những bạn sinh viên này.



Những chỗ ở được trường trang bị đầy đủ máy lạnh, những chiếc võng được đặt ngay ngắn trong phòng để sinh viên nghỉ tạm trong khoảng thời gian chưa tìm được chỗ ở. Bên cạnh đó, các bạn còn được phục vụ đồ ăn, nước uống hoàn toàn miễn phí. Những ly mì, bịch sữa dù bé nhỏ nhưng đủ giúp nhiều sinh viên cảm thấy ấm bụng và xua tan mệt mỏi sau những chuyến xe dài. Ấm lòng hơn, nhà trường còn lên phương án đón sinh viên ngay tại bến xe, sau đó chở các bạn về điểm cần đến. Nếu không, trường sẽ hỗ trợ thanh toán phí cước xe ôm công nghệ và xe taxi giúp sinh viên vừa trở lại thành phố.



Những sinh viên có hoàn cảnh có khăn đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên khi trở về trường tiếp tục việc học còn được nhà trường hỗ trợ thông qua chương trình chương trình “Đón sinh viên khó khăn trở lại trường”. Từ ngày 2/5, đã có 5 chuyến xe xuất phát tại Quảng Ngãi và Bình Định, sau đó đã về đến thành phố an toàn. Chính sự quan tâm từ nhà trường cùng nhiều người tốt bụng đã trở thành động lực giúp các bạn sinh viên xa nhà xa quê có thể cố gắng học tập và cống hiến nhiều hơn trong tương lai sau này.

Your browser does not support HTML5 video.

Sài Gòn: Xe cắt tóc lưu động tiền tỷ phục vụ khách chỉ `đổi` lấy nụ cười.