Những dấu hiệu bất thường trên ngón tay cảnh báo nguy cơ mắc ung thư phổi, cần đi khám ngay

Ung thư phổi làm một trong những căn bệnh đáng sợ nhất thế giới. Căn bệnh này rất khó chữa trị bởi khi phát hiện đều đã ở giai đoạn cuối.

Nguyên nhân gây ung thư phổi có rất nhiều, có thể do thói quen hút thuốc, di truyền, ô nhiễm không khí, tiếp xúc tia phóng xạ... Dấu hiệu ung thư phổi thường rất khó phát hiện, tuy nhiên nếu có những dấu hiệu này trên ngón tay, bạn cần đi khám ngay vì rất có thể bạn đã mắc ung thư phổi.

Đau ngón tay cũng có thể là dấu hiệu của ung thư phổi.



Ngón tay xuất hiện chấm đỏ: Nếu trên tay xuất hiện những chấm đỏ trông như những điểm bị chảy máu nhưng không đau không ngứa, cũng không có dấu hiệu gì bất thường thì bạn cần đi khám ngay. Bởi đây rất có thể là do các tế bào ung thư phổi gây ra. Nếu phát hiện sớm, cơ hội để điều trị và hồi phục cũng sẽ cao hơn rất nhiều.



Đau ngón tay: Tình trạng đau ngón tay khiến nhiều người dễ nhầm lẫn với các bệnh về khớp. Tuy nhiên, đau ngón tay cũng có thể là dấu hiệu của ung thư phổi. Bên cạnh đó, da lòng bàn tay của bạn có thể dày lên bất thường, màu trắng bệch và rõ nếp nhăn thì đây có lẽ là lúc các tế bào ung thư đã phát triển.

Ngón tay dày và tròn bất thường: Ngón tay dày và tròn là điều hoàn toàn bình thường với những người thể chất béo. Tuy nhiên, nếu bạn gầy nhưng ngón tay lại có tình trạng trên thì cần đi khám ngay. Ngón tay dày và tròn có thể do bị thiếu oxy thời gian dài, dẫn đến sung phổi và viêm phổi , lâu dài sẽ dẫn đến ung thư.

Nếu bạn bị sưng ngứa đầu ngón tay thì tốt nhất nên đi khám để xem chắc chắn mình có bị bệnh hay không.



Sưng ngứa đầu ngón tay: Nhiều chuyên gia cho rằng, khi mắc ung thư phổi thì một số dịch tiết sẽ xâm nhập vào dịch mô, khiến ngón tay và ngón chân bị phù lên. Do đó, nếu bạn bị sưng ngứa đầu ngón tay thì tốt nhất nên đi khám để xem chắc chắn mình có bị bệnh hay không.



Để phòng ngừa ung thư phổi, nên ghi nhớ những điều quan trọng dưới đây:



Thường xuyên bổ sung rau quả tươi, thực phẩm giàu chất xơ và vitamin vào chế độ ăn uống hàng ngày. Hạn chế việc chế biến đồ ăn dùng nhiều dầu mỡ.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ.



Sử dụng bảo hộ lao động khi làm hầm mỏ, than đá, phun sơn...

