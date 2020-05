Những điểm đáng lưu ý trong hướng dẫn thi tuyển lớp 10 vừa được Sở GD&ĐT Hà Nội

Ngày 19/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Theo hướng dẫn, toàn thành phố sẽ có 12 khu vực thi tuyển sinh, học sinh Hà Nội đăng ký thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT theo 12 khu vực đúng với hộ khẩu thường trú.

Trong hướng dẫn vừa ban hành, có nhiều điểm học sinh và phụ huynh cần chú ý như:

Hồ sơ dự tuyển phải bao gồm những giấy tờ sau: Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 (theo mẫu M01); Giấy khai sinh (bản sao); Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020) do trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDNN-GDTX cấp; Học bạ bản chính; Hộ khẩu thường trú (bản chứng thực) hoặc xác nhận học sinh cư trú tại địa bàn của công an áp, phường, xã, thị trấn (nếu có);

Giấy xác nhận chế độ ưu tiên phải do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có);

Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xét theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 (NV1) và nguyện vọng 2 (NV2). Hai nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh (KVTS), trừ các trường hợp: Có một trong hai nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 không chuyên Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT Sơn Tây hoặc Trường Phổ thông dân tộc nội trú; Có một trong hai nguyện vọng dự tuyển vào lớp học tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật tại các trường THPT có dạy tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật.

Với học sinh muốn nhập học tại trường đăng ký nguyện vọng 2 thì phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất là 1,5 điểm. Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học sinh đăng ký NV1, không nhận học sinh đăng ký NV2.

Lịch thi lớp 10 THPT không chuyên và chuyên ở Hà Nội

Đối với trường hợp học sinh muốn dùng kết quả thi để dự tuyển vào lớp 10 vào các trường THPT công lập TCTC hoặc trường THPT ngoài công lập tuyển sinh phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớ

p 10 THPT công lập khoá ngày 17/7/2020 để có ĐXT (theo phương án 1).

Trường hợp học sinh dự tuyển vào lớp 10 vào các trường THPT công lập TCTC hoặc trường THPT ngoài công lập tuyển sinh phải đến trực tiếp trường THPT công lập TCTC hoặc trường THPT ngoài công lập (trong thời gian tuyển sinh quy định) để xác nhận nhập học (theo phương án 2).

Trường hợp học sinh không có nguyện vọng học trường THPT công lập mà chỉ có nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT công lập TCTC hoặc trường THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương án 1, trong phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021, học sinh đăng ký mục NV1 ghi tên một trường THPT công lập để dự thi. Ở mục NV2 ghi "NCL" bằng chữ in hoa.

Đối với trường hợp đăng ký tuyển thẳng, học sinh đăng ký mục NV1 ghi tên trường THPT công lập hoặc trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập muốn được theo học. Ở mục NV2 ghi "Tuyển thẳng (x)", trong đó (x) là a, b, c, d tuỳ theo diện tuyển thẳng.

Được biết, đến ngày 23/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển lớp 10 không chuyên của từng trường THPT. Khi học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển thì cần nộp đơn (theo mẫu) tại các phòng GD&ĐT trong 2 ngày 24-25/6.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý học sinh có nguyện vọng thay đổi nguyện vọng dự tuyển thì chỉ được thay đổi giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký, không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.

Nga Đỗ (t/h)