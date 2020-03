Những điểm mới trong phác đồ điều trị bệnh COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế

Đây là phác đồ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 mới nhất, hoàn thiện và thay thế các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị được ban hành trước đó. Theo Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, hướng dẫn này có nhiều điểm mới.

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 vừa ban hành chính thức cập nhật tên bệnh là COVID-19 và tên virus là SARS-CoV-2.



Do tình hình dịch tễ đã thay đổi, có nhiều vùng dịch, ổ dịch tại các địa phương ở Việt Nam nên Bộ Y tế thay đổi về định nghĩa ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 gồm:

Người bệnh có một hoặc nhiều yếu tố như sốt, viêm đường hô hấp cấp tính, không lý giải được bằng các căn nguyên khác, có tiền sử liên quan đến từ vùng dịch tễ có bệnh COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.

Bộ Y tế mở rộng tiêu chuẩn cách ly

Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.

Vùng dịch tễ được xác định là những quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận ca mắc COVID-19 lây truyền nội địa, hoặc nơi có ổ dịch đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo dõi sát bệnh nhân, đặc biệt ngày thứ 7-10 của bệnh (sử dụng các dấu hiệu lâm sàng, các thang điểm cảnh báo sớm, theo dõi tiến triển hàng ngày của X-quang phổi) để phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng, tiến triển nặng của bệnh. Bởi theo các báo cáo trên y văn cũng như thực tế các ca bệnh nặng trong nước thời gian qua, đa số đều diễn biến nặng nhanh trong khoảng thời gian này.

Bộ Y tế ban hành phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 có nhiều điểm mới



Với bệnh nhân suy hô hấp nặng, nên đặt ống nội khí quản sớm và thở máy xâm nhập, chỉ cân nhắc các biện pháp hỗ trợ hô hấp không xâm nhập cho từng trường hợp cụ thể, không áp dụng thường quy và cần theo dõi sát bệnh nhân.

Về các thuốc kháng virus đặc hiệu (Lopinavir/ritonavir, Chloroquine, Hydroxychloroquine, Remdesivir), Bộ Y tế cho hay do chưa có đủ các bằng chứng về hiệu quả và an toàn của những thuốc này trong điều trị Covid-19, nên chưa khuyến cáo áp dụng thường quy trong điều trị. Bộ Y tế sẽ ra các khuyến cáo bổ sung dựa trên những kết quả của các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam.



Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, bệnh nhân COVID-19 cải thiện các dấu hiệu lâm sàng, cần có hai mẫu liên tiếp bệnh phẩm đường hô hấp lấy cách nhau ít nhất 24 giờ âm tính với SARS-CoV-2, mới được xuất viện.



Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện Y tế công cộng của Bộ Y tế, việc Bộ Y tế hoàn thiện và ban hành phác đồ điều trị bệnh COVID-19 sẽ giúp cho các cơ sở y tế trên khắp cả nước sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc tiếp đón và điều trị bệnh nhân COVID-19, sẽ không chỉ tập trung điều trị ở một số cơ sở như bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bệnh viện lớn như hiện nay.



Ban hành trong thời điểm hiện nay sẽ thống nhất một phác đồ điều trị cho cán bộ y tế tại các cơ sở y tế, kể cả y tế tuyến dưới tuân theo, tránh xảy ra những sai sót trong chuyên môn khi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19.



