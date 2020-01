Chuyên gia chỉ rõ những đối tượng dễ bị lây nhiễm virus corona, người dân cần biết để phòng tránh

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) đã lây lan tới 17 quốc gia tại 4 châu lục. Tại Việt Nam đã ghi nhận những người lây nhiễm virus là công dân Trung Quốc và cả Việt Nam.



Vấn đề được người dân quan tâm hàng đầu hiện nay là virus corona lây lan như thế nào và ai dễ mắc bệnh.



PGS.TS. Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, khẳng định, con người chỉ bị lây nhiễm virus corona khi tiếp xúc với mầm bệnh. Hiện nay, các chuyên gia xác định mầm bệnh có thể là động vật mang mầm bệnh hoặc tiếp xúc với người mang mầm bệnh nCoV.



Virus có khả năng lây lan trực tiếp từ người sang người theo đường hô hấp nên có thể lây truyền qua giọt nước bọt qua ho, hắt hơi hoặc lây truyền qua tay chân, vật dụng mà virus bám vào.



Theo thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV trên website: http:// vncdc.gov.vn của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, những người có tiếp xúc gần (đi cùng, làm việc cùng, tiếp xúc trong bán kính 2 m) với người mang mầm bệnh đã thuộc diện phải cách ly vì có nguy cơ lây nhiễm virus.



TS. Trần Đắc Phu đặc biệt lưu ý các đối tượng có nguy cơ cao dễ bị lây nhiễm virus corona gồm:



- Người đi từ vùng dịch trở về.

- Những người làm công tác ở sân bay, cửa khẩu mà phải tiếp xúc với những người nhập cảnh nhiễm bệnh...,



- Những người nhà, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân...



Bất cứ ai tiếp xúc với nguồn bệnh mà không thực hiện các biện pháp phòng bệnh một cách nghiêm ngặt đều có nguy cơ cao lây nhiễm virus corona.



Các chuyên gia khuyến cáo, những người đi từ vùng dịch trở về phải tuân thủ khai báo y tế, nếu chưa có những dấu hiệu cơ bản của bệnh như sốt/ ho/khó thở... trong 14 ngày thì có thể cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với nhiều người và thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi, tuân thủ rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.



Nếu sau 14 ngày cách ly, hết thời gian ủ bệnh mà không có dấu hiệu hô hấp bất thường nghĩa là không nghi ngờ nhiễm nCoV. Khi đó, nếu kết quả xét nghiệm âm tính, đối tượng phơi nhiễm sẽ được trở về cộng đồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Khẩu trang y tế có ngăn ngừa được virus corona không?