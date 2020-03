Những đối tượng nào có nguy cơ cao mắc COVID-19 từ ổ dịch Bạch Mai?

Bộ Y tế khẳng định, công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống chính là nguồn bệnh tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai. Tính đến sáng 30/3, đã có 16 trường hợp mắc COVID-19 là nhân viên của công ty này, phục vụ cho bệnh viện Bạch Mai.

Có 7 nhóm đối tượng có nguy cơ lây bệnh từ Bệnh viện Bạch Mai



Bộ Y tế xác định thời gian tới có thể có thêm nhiều ca dương tính nữa liên quan đến ổ dịch này. Đáng nói, công ty Trường Sinh không chỉ cung ứng dịch vụ cho BV Bạch Mai mà còn cho nhiều bệnh viện khác.



Theo thống kê, thời gian qua có khoảng gần 40.000 người ra vào BV Bạch Mai. Do số lượng người ra vào bệnh viện này quá lớn, đã đi về nhiều địa phương do đó, Bộ Y tế xác định 7 nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm COVID-19 từ ổ dịch này đồng thời yêu cầu các địa phương cần quản lý chặt .

Thứ nhất là những bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện đã được ra viện, về nhà hoặc chuyển về các tuyến. Ước tính số này khoảng 5.000 người, trong đó Hà Nội có 1.592 bệnh nhân nhưng mới tiếp cận, giám sát được 1.234 người.

Thứ hai là người nhà phục vụ bệnh nhân, thường xuyên đến nhà ăn bệnh viện, giao lưu với người phục vụ tại đây.

Thứ ba là nhóm cán bộ y tế của bệnh viện, người từng đến người đến căng tin bệnh viện, người tiếp xúc với người bệnh càng nhiều càng có nguy cơ cao. Hiện 100% người tiếp xúc với ca bệnh đã cách ly, xét nghiệm và kết quả đều âm tính.

Thứ tư là những người đã học, thực tập, làm việc, trao đổi về chuyên môn ở trong BV Bạch Mai từ ngày 12/3 trở lại đây cũng có nguy cơ mắc bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai đã được phong tỏa từ 28/3

Thứ năm là nhóm đối tượng phục vụ trong bệnh viện, có giao lưu đi lại và những người thăm bệnh nhân trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 trở lại đây.

Thứ sáu, những người làm việc tại công ty Trường Sinh, đây được xem là một ổ dịch, nguồn bệnh lây nhiễm vào Bệnh viện Bạch Mai.



Nhóm thứ 7 là mạng lưới phục vụ chăm sóc bệnh nhân thuê với hoảng 800 người, đi khắp các bệnh viện.

Trong số này, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương thực hiện cách ly tập trung với tất cả những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân điều trị tại BV Bạch Mai, người tiếp xúc với khu vực nhà ăn, nhân viên nhà ăn bệnh viện vì khu vực này được xác định là ổ truyền nhiễm nguy hiểm. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ, trong thời gian chờ kết quả tiếp tục theo dõi giám sát tại nhà. Đây cũng những đối tượng có nguy cơ cao nhất mắc bệnh.



Sau trường hợp BN178 là nhân viên của công ty Trường Sinh đi về Thái Nguyên, khai báo không thành khẩn, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng, các tỉnh lập danh sách các đối tượng thuộc 7 nhóm trên để quản lý chặt chẽ.

BV Bạch Mai có trách nhiệm chuyển danh sách các trường hợp bệnh nhân điều trị nội trú, bệnh nhân điều trị ngoại trú, người học tập làm việc tại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay về Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành. Các địa phương cần rà soát, tránh bỏ sót, đảm bảo bảo 100% các trường hợp phải được giám sát.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương vào cuộc quản lý thật nhanh danh sách các nhóm trên để nhanh chóng xác định các ca dương tính, áp dụng khoanh vùng, dập dịch triệt để.

Từ ngày 28/3, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện phong tỏa toàn bộ. Cùng ngày, 631 người nhà bệnh nhân tại BV Bạch Mai đã được di chuyển đến khu cách ly tập trung tại Láng Hoà Lạc.

Theo thông tin từ GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai, hiện tại, bên trong BV đang cách ly khoảng 3.500 người, bao gồm gần 800 bệnh nhân, nhân viên y tế và khoảng 100 người nhà bệnh nhân nặng. Mọi nhu cầu sinh hoạt dù là nhỏ nhất của toàn bộ người bên trong đều do bệnh viện phục vụ.



Sáng 29/3, Bệnh viện đã có quyết định cách ly toàn bộ 1.592 trường hợp khám, chữa tại bệnh viện đã được trả về Hà Nội. Một bệnh viện dã chiến đã được xây dựng bên trong khuôn viên bệnh viện nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.



