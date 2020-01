Người có sẵn các bệnh lý này dễ tử vong khi nhiễm virus corona

Tính đến ngày 31/1/2020, đã có tổng số 215 người tử vong do virus corona. 100% số ca tử vong là người Trung Quốc.

Theo giới chức y tế Trung Quốc, hầu hết các trường hợp tử vong do virus corona cho đến nay được xác định là người già và người trung niên có Sức Khỏe không tốt, người có sẵn các bệnh lý mạn tính như tiểu đường . Tuy nhiên, cá biệt vẫn có một trường hợp tử vong trẻ nhất là một người đàn ông 36 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc.



PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cảnh báo, những người bị nhiễm virus corona nhưng có tiền sử các bệnh nền mạn tính như đái tháo đường, bệnh người cao tuổi... sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn.

Theo số liệu tính từ ngày 8/12/2019 - 28/1/2020, tỉ lệ tử vong vì virus corona mới là 2,2%. Như vậy, tỷ lệ tử vong do virus corona chỉ bằng khoảng 1/4 so với tỉ lệ tử vong của dịch SARS cũng hoành hành tại Trung Quốc năm 2003.



Trong giai đoạn từ 11/2002 - 7/2003, dịch SARS đã cướp đi sinh mạng của 774 người trong tổng số 8.098 ca nhiễm, tỷ lệ tử vong là 9,6%.



Virus corona có thể dễ dàng lây lan từ người sang người, khi một người khỏe mạnh tiếp xúc gần với nguồn bệnh trong bán kính 2m.

TS. Trần Đắc Phu đặc biệt lưu ý các đối tượng có nguy cơ cao dễ bị lây nhiễm virus corona gồm:



- Người đi từ vùng dịch trở về.



- Những người tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gần với những người đi từ vùng dịch về mà nhiễm bệnh như những người cùng chung sống, sinh hoạt với những người nhiễm bệnh, những người đi cùng máy bay, ôtô, tàu..., trong các đám tụ họp, trong bệnh viện mà có người bị nhiễm bệnh.



- Những người làm công tác ở sân bay, cửa khẩu mà phải tiếp xúc với những người nhập cảnh nhiễm bệnh...,



- Những người nhà, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân...

Chuyên gia khuyến cáo để phòng bệnh viêm đường hô hấp cáp do virus corona mới gây ra, mỗi người dân cần tuân thủ khuyến cáo cập nhật thường xuyên của Bộ Y tế. Đặc biệt cần có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân thường xuyên, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho; chỉ sử dụng thực phẩm chín; tránh tiếp xúc gần với động vật nuôi và động vật hoang dã...

