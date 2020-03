Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn giữa mùa dịch COVID-19

Hành động nhỏ nhưng tấm lòng lớn…



Thời điểm này chính là khoảng thời gian cam go nhất trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở nước ta. Đây cũng là đất nước không ngừng ghi nhận những hành động đẹp, ý nghĩa đến từ mọi người, từ già đến trẻ, không phân biệt giới tính vùng miền… Cũng trong những ngày này, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của nhân dân càng được khơi dậy mạnh mẽ. Càng đối diện với khó khăn, thử thách, những tấm lòng, những đóng góp dù nhỏ cũng trở nên đáng quý và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.



Trong đó, không thể không kể đến những người y bác sĩ dù đã về hưu nhưng vẫn xin đươc tiếp tục cống hiến với nghề, góp một sức nhỏ cho công cuộc chung của đất nước. Nguyên là cán bộ phụ trách Trạm Y tế phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), bác sĩ Đặng Minh Vụ dù đã về hưu được 5 năm nhưng vẫn thực hiện công việc yêu thích của mình là chăm sóc Sức Khỏe cho người dân ở phòng khám riêng. Từng trải qua dịch SARS, đến dịch COVID-19 bác sĩ Vụ cũng nguyện vọng được tiếp tục cống hiến sức mình.

Bác sĩ Đặng Minh Vụ (phải) phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

Dù biết dịch bệnh sẽ không chừa một ai, đặc biệt là người cao tuổi nhưng BS Vụ đã chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra, trang bị cho bản thân những biện pháp an toàn để tham gia phòng tránh dịch hiệu quả. Giống như bác sĩ Vụ, y sĩ Nguyễn Thị Bích Lại (68 tuổi, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) - nguyên cán bộ xét nghiệm sinh hóa của Bệnh viện Từ Liêm cũng sẵn sàng cùng đồng nghiệp hết mình cho cuộc chiến chống COVID-19. Y sĩ Lai tâm sự: “Dù biết sẽ phải vất vả hy sinh nhưng thấy đồng nghiệp đang gồng mình trong trận chiến, tôi không thể đứng ngoài cuộc…”



Không chỉ những y bác sĩ về hưu, biết bao người dân cũng có những hành động nhỏ để giúp ích cho công cuộc chiến đấu với đại dịch. Khi nghe tin cả nước chung tay chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, cụ bà Lê Thị Niệm (78 tuổi, ở Thanh Hóa) dù tuổi đã cao nhưng vẫn đi xe đạp tới xã xin được ủng hộ 1 triệu đồng. Hành động của cụ đã khiến ông Đỗ Gia Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vô cùng cảm động.



Kèm theo số tiền ủng hộ là bức thư được cụ Niệm viết vô cùng chân thành:"Kính thưa ban lãnh đạo các cấp tỉnh, huyện, xã, tôi Lê Thị Niệm, sinh năm 1942, tại xã Trung Thành, Côn Sơn có nghe lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Chống dịch như chống giặc". Trong Chiến tranh, gia đình tôi đã hi sinh chồng, con, chị, trong hòa bình năm 1983, 1984, khi nhà nước khó khăn về kinh tế, gia đình tôi cũng bán thóc mua công trái. Ngày nay dịch lại đến, tôi tuy đã già rồi không làm được gì, nay con cháu biếu quà, tôi lại cống hiến cho nhà nước số tiền là 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Tuy chưa nhiều nhưng tấm lòng của tôi, mong được ban lãnh đạo các cấp nhận cho tôi".



“Tuổi nhỏ, sức nhỏ”, cậu bé Lê Minh Tuệ (học sinh lớp 2H, Trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc, Hà Nội) cũng quyết định ủng hộ toàn bộ số tiền dành dụm từ ngày học mẫu giáo là 467.000 đồng để “các bác Chính phủ” mua khẩu trang, thuốc, thức ăn. Cậu bé được mẹ đưa đến trụ sở của MTTQ Việt Nam; chị Hoàng Thị Trang Viên (mẹ của Minh Tuệ) cũng không kiềm được xúc động chia sẻ: “Đồng tiền mệnh giá nhỏ nhưng Tuệ luôn trân trọng gấp từng tờ gọn gàng để trong ví. Khi quyết định quyên góp, cậu bé 8 tuổi nói rất khẳng khái với mẹ: “Con nghĩ rằng đây là một việc làm có ý nghĩa”.

Lê Minh Tuệ cùng mẹ đến MTTQ Việt Nam để ủng hộ toàn bộ số tiền tiết kiệm.



Cũng theo bé Minh Tuệ, hình ảnh các bác lãnh đạo ngày đêm không ngủ để lo cho nhân dân, các y bác sĩ thức trắng đêm lo cho người bệnh, các chú bộ đội, công an ngày đêm canh gác, nhường chỗ cho người bị cách ly để vào rừng ngủ… đã khiến em vô cùng ngưỡng mộ và bày tỏ lòng biết ơn bằng cách quyết định quyên góp toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình. Không chỉ Minh Tuệ, cậu bé Nguyễn Bình Minh, 8 tuổi, đang học lớp 2D, Trường tiểu học Trần Phú, ngụ ở tổ 5, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cũng có hành động đẹp tương tự.



Mặc trời mưa gió, cậu bé với dáng người nhỏ thó vẫn mặc áo mưa, đến tận nơi đóng góp số tiền 220.000 đồng mà cháu tiết kiệm bao năm nay. Những đồng tiền trị giá từ 1.000 đến 5.000 đồng được Minh trân trọng, nâng niu dành tặng cho những người đang phòng chống dịch COVID-19. Được biết, gần đây khi xem trên tivi thấy đội ngũ y bác sĩ làm việc vất vả; không những thế nhóm Thiện nguyện Lục Yên đăng thông báo kêu gọi mọi người ủng hộ để mua sắm một số thiết bị bảo hộ y tế, cậu bé Minh rất xúc động nên đã đập lợn ủng hộ. Số tiền tuy không nhiều nhưng hành động của em có tác động thực sự sâu sắc đến cộng đồng, khích lệ mọi người cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



Ấm lòng hàng tấn rau sạch từ vùng cao gửi xuống thủ đô



Cũng trong những ngày toàn dân đang đồng lòng chống lại dịch bệnh, khoảng 2 tấn rau sạch đã được anh Đào Ngọc Sơn - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Hà Sơn thành phố Lai Châu - chuyển xuống Hà Nội với mục đích dành tặng người dân ở các khu cách ly. Được biết, rau sạch của công ty anh Sơn trồng được chủ yếu phân phối, bán ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội. Do đó, anh có nhiều nhân viên ở Thủ đô có thể tìm hiểu và kết nối với các địa điểm tặng rau. Những chuyến rau sạch của công ty anh thông qua Hội chữ thập đỏ của thành phố, chuyển đến người dân ở các khu cách ly ở quận Tây Hồ, Ba Đình…

Những chuyến rau sạch được anh Sơn gửi tới khu cách ly.



Anh Sơn bộc bạch: “Thấy cả nước chung tay chống dịch COVID-19, tôi cũng muốn đóng góp một phần công sức nhỏ của mình cho người dân ở khu cách ly. Thôi thì có gì tặng nấy, doanh nghiệp khó khăn, tiền không có nên chúng tôi quyết định tặng rau, vì đây chính là sản phẩm mà chúng tôi làm ra được. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tặng thêm cho các đơn vị, cung cấp thực phẩm hàng ngày cho những người dân ở khu cách ly”.



Những bó rau tươi xanh vừa mới hái xong được anh Sơn và nhân viên đóng cẩn thận vào từng túi, dán dòng chữ: “rau sạch Lai Châu gửi tặng người dân vùng cách ly Covid-19...” thêm địa chỉ nơi tặng rồi chở ra bến xe khách Lai Châu, chuyển về Hà Nội. Cảm mến và khâm phục tấm lòng của anh Sơn, nhà xe Ngân Hà đã miễn phí tiền vận chuyển rau từ Lai Châu xuống Hà Nội. Bên cạnh đó, nhà xe còn mua thêm 1 tấn rau bắp cải của người dân Lai Châu, cùng chuyển tặng cho người dân ở khu cách ly ở Hà Nội và Quảng Ninh.



Càng trong khó khăn, thử thách thì tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Những tấm lòng nhỏ, những túi rau sạch "của ít lòng nhiều" hi vọng sẽ là động lực mạnh mẽ giúp cả nước sớm “đánh bại” COVID-19.

