Những hình ảnh xót thương vô hạn tại tang lễ 3 liệt sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm

Ngay từ sáng sớm khi trời còn nhá nhem, lực lượng Công an nhân dân đã có mặt tại Nhà tang lễ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phân luồng giao thông cũng như tiến hành sửa soạn để công tác chuẩn bị được hoàn tất.

Trước khi tang lễ bắt đầu, đúng 7h, Đảng ủy Công an Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức nghi lễ trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 đồng chí. Trong buổi tang lễ trang nghiêm, xúc động hôm nay còn có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ chính trị , Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ; cán bộ chiến sỹ và thân nhân gia đình các liệt sỹ...