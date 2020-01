Những loại thực phẩm ăn đúng giờ tốt hơn cả nhân sâm, sai thời điểm chỉ khiến cơ thể suy nhược

Bất kỳ loại thực phẩm nào cũng có 2 mặt tích cực và tiêu cực của nó. Nếu ăn đúng cách, đúng giờ có thể hấp thụ được tối đa các chất dinh dưỡng, trong khi ăn sai cách, sai thời điểm có thể khiến bạn phải nhận nhiều tác dụng phụ không đáng có.



Chuối: Chuối cung cấp năng lượng tức thì, thậm chí có thể sử dụng để thay thế gạo vì chứa nhiều carbohydrate, kali và canxi...Thời điểm tốt nhất trong ngày để ăn chuối là bữa sáng hoặc ăn nhẹ vào 4 giờ chiều.



Khoai tây: Khoai tây là thực phẩm lý tưởng để ăn vào sáng và trưa vì chứa nhiều flavonoid, carbohydrate, chất xơ, photpho, vitamin C và B6, kali, mangan và niacin... Tránh ăn khoai tây vào buổi tối bởi bạn có thể bị đầy hơi, chướng bụng.

Cơm: Mọi người thường có câu "cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày", thế nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cho biết mỗi ngày chỉ nên ăn 2 bát cơm vào bữa sáng và bữa trưa. Nếu ăn buổi tối sẽ dễ khiến bạn bị tăng cân, béo phì.



Cam: Cam là loại quả được nhiều người ưa chuộng nhờ lượng vitamin C và chất xơ dồi dào. Bên cạnh đó, cam còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và folate rất tốt cho Sức Khỏe , là thực phẩm vàng cho những người muốn giảm cân. Tuy nhiên, bạn không nên ăn cam hay uống nước cam vào buổi sáng vì cam có tính axit, có thể gây hại cho dạ dày

Thịt đỏ: Dù thịt đỏ thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến nhiều tác hại sức khỏe, tăng nguy cơ mắc ung thư và các bệnh về tim mạch... Bạn có thể ăn thịt đỏ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nhưng phải ăn với lượng vừa phải, hạn chế ăn buổi tối để bảo vệ sức khỏe. Mỗi ngày, không nên ăn quá 70g thịt đỏ (theo Khảo sát Dinh dưỡng và Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo).



Yến mạch: Yến mạch là một trong những loại thực phẩm tốt nhất trên thế giới. Chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa, protein cùng các khoáng chất thiết yếu, yến mạch là thực phẩm vàng cho mọi đối tượng, đặc biệt những người muốn giảm cân. Do đó, buổi sáng thưởng thức một bát yến mạch sẽ là một ý tưởng tuyệt vời.



