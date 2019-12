Chuyên gia ATTP cảnh báo những món 'khoái khẩu' của người Việt là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư

Thói quen ăn uống chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư. Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Trần Đáng - Nguyên Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm khuyến cáo, người dân nên hạn chế tiêu thụ những loại thực phẩm dưới đây để bảo vệ Sức Khỏe và phòng ngừa ung thư

Vào những ngày đông lạnh, những đồ chiên, rán, nướng lại càng được nhiều người lựa chọn bởi hương vị thơm ngon, đa dạng. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, các loại thực phẩm như thịt, cá, đậu phụ, đùi gà... ở dạng chiên, rán, nướng sẽ sinh ra amin dị vòng, gây đột biến gen và dẫn đến ung thư. Khoai tây chiên, bánh mì, trứng, bắp rang, phồng tôm, thực phẩm giàu carbonhydrat chế biến ở nhiệt độ cao cũng sản sinh ra acrylamide - nguyên nhân hàng đầu gây ung thư vú, ung thư thận.



PGS.TS Trần Đáng khẳng định: "Mỡ động vật là chất đốt đối với khối u đang phát triển bởi chúng gây ra tình trạng tăng axit mật ở ruột già. Khi axit mật tăng, chúng làm thay đổi tế bào một cách không điển hình và ức chế quá trình biệt hóa niêm mạc ruột, dẫn đến ung thư. Bên cạnh đó, do chứa nhiều axit béo omega-6 nên tiêu thụ nhiều mỡ động vật còn gây suy giảm hệ miễn dịch".



Những loại thực phẩm bị mốc như ngô, quả hạnh, hạt có dầu, đậu phụ, gạo, gia vị... có thể gây ra tình trạng nhiễm độc tố Afflatoxin dẫn đến ung thư gan. Ngoài ra, nho thối, rượu vang, quả khô, thịt động vật, ngũ cốc bị nhiễm nấm mốc gây nhiễm độc tố Ochratoxin gây ung thư gan và ung thư thận. Gạo, ngô bị nấm mốc có thể bị nhiễm Fumonisin gây ung thư thực quản, ung thư gan.



Các loại rau củ quả còn tồn dư các loại hóa chất bảo vệ thực vật; các loại thịt và thủy hải sản tồn dư thuốc tăng trọng, thực phẩm ô nhiễm do thôi nhiễm hóa chất từ dụng cụ chế biến, bao bì đều là những nguy cơ gia tăng tình trạng mắc ung thư.



Bên cạnh đó, thực phẩm bị ô nhiễm hóa chất từ môi trường đất, nước, không khí; cá, tôm, mực, cua, … bị nhiễm dioxin cũng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.



Top thực phẩm phòng chống ung thư. Nguồn: VTC