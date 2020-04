Những loại tinh dầu tự nhiên nào đạt hiệu quả cao trong việc điều trị mụn?

Trong đó, nhiều loại tinh dầu được dùng để điều trị mụn cùng nhiều tình trạng da khác nhờ đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, rất có lợi cho làn da.

1. Tinh dầu tràm trà

Cây tràm trà là loại thực vật thuộc chi tràm, được trồng chủ yếu ở châu Úc. Cây tràm trà được trồng chủ yếu để chiết xuất tinh dầu và từ lâu đã được người bản địa sử dụng như loại dược liệu trị ho, chữa bệnh ho, cảm lạnh , chữa vết thương, trị đau bụng…

Tinh dầu tràm trà được sử dụng trị mụn phổ biến

Đặc biệt, theo nghiên cứu, tinh dầu tràm trà có tác dụng kháng khuẩn tại chỗ, trị Mụn trứng cá , giảm viêm nhiễm, trị nấm và các bệnh ngoài da cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần một lượng nhỏ, tinh dầu tràm trà sẽ thấm vào da, làm sạch, kháng khuẩn các tuyến bã nhờn, khử trùng lỗ chân lông và làm khô mụn hiệu quả.

Bạn chỉ cần nhỏ tinh dầu tràm trà vào tăm bông với lượng vừa đủ, chậm vào vùng da bị mụn. Đợi khoảng vài tiếng hoặc để qua đêm và rửa sạch lại với nước. Mụn đỏ, sưng tấy sẽ thuyên giảm đáng kể. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm 2-3 giọt tinh dầu tràm trà vào các loại mặt nạ trị mụn như mặt nạ đất sét, mặt nạ mật ong, mặt nạ sữa chua, mặt nạ yến mạch…

2. Tinh dầu bạc hà

Theo nghiên cứu, tinh dầu bạc hà có công dụng làm giảm vết sưng tấy, sưng đỏ và làm khô nhân mụn. Đặc tính kháng khuẩn của tinh dầu này có thể chữa lành vết thương cho nhiễm trùng ở nốt mụn.





Bạn hòa 2 giọt tinh dầu bạc hà vào 1 thìa vitamin E (hoặc nước ấm). Bôi vừa đủ một lượng dung dịch vào vị trí bị mụn. Để khô tự nhiên và rửa mặt sau một vài giờ. Bạn nên sử dụng phương pháp này 2 lần/ngày để đem lại hiệu quả trị mụn nhanh nhất.

Lưu ý: Không bôi trực tiếp tinh dầu bạc hà lên da, bởi nó có thể gây bỏng da. Với những làn da nhạy cảm, nên kiểm tra trên vùng da cổ tay thử độ kích ứng trước khi dùng lên da mặt.

3. Tinh dầu nghệ

Được biết, thành phần của nghệ có chứa nhiều hoạt chất quan trọng, đặc biệt là curcumin với những khả năng tuyệt vời đối với Sức Khỏe cũng như làm đẹp. Ngày nay, tinh dầu nghệ xuất hiện đem lại giá trị và sự tiện dụng cao hơn rất nhiều.

Tinh dầu nghệ lành tính cho làn da mụn

Tinh dầu nghệ có nhiều công dụng với làn da như ngăn ngừa lão hóa , trị thâm nám, làm trắng da và đặc biệt là trị mụn. Sử dụng tinh dầu nghệ nguyên chất là phương pháp làm đẹp hiệu quả và đặc biệt an toàn cho da, kể cả da nhạy cảm. Bởi nó có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, giúp làm sạch da, điều tiết lượng dầu, loại bỏ các lớp sừng tế bào cũng như bụi bẩn, bã nhờn tích tục trong lỗ chân lông. Từ đó ngăn chặn việc phát sinh mụn và làm tiêu nhanh chóng các nốt mụn sưng đỏ.

Bạn chỉ cần nhỏ tinh dầu nghệ vào tăm bông, chấm vừa đủ vào vị trí bị mụn trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau rửa mặt sạch với nước. Bạn cũng có thể kết hợp với các mặt nạ dưỡng da khác để tăng hiệu quả trị mụn.

4. Tinh dầu oải hương

Tinh dầu hoa oải hương là nguyên liệu được đại đa số bác sĩ da liễu khuyên dùng khi điều trị cho da nhờn mụn. Bởi khả năng diệt khuẩn và chống viêm mạnh mẽ. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ cân bằng lượng dầu nhờn giúp ngăn ngừa hình thành ổ viêm, hình thành mụn mới.

Trị mụn hiệu quả bằng tinh dầu hoa oải hương

Bạn cũng có thể dùng trực tiếp tinh dầu lên các nốt mụn. Ngoài ra, bạn có thể dùng tinh dầu oải hương để xông hơi da mặt 2 lần/tuần để đào thải độc tố cho da hiệu quả.

