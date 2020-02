Cảnh báo những loại trứng gà dễ gây đầy bụng ngộ độc, tiếc đến mấy cũng không nên ăn

Trong khi đó, một nghiên cứu khác từ Tạp chí của Đại học Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy, ăn ít nhất một quả trứng mỗi ngày giúp giảm 12% nguy cơ bị đột quỵ. Một nghiên cứu khác từ Trung Quốc cũng khẳng định, tiêu thụ trứng vừa phải có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn.

Trứng gà chứa nhiều vitamin (A, B1, B6, B12, D, E) cùng các khoáng chất (caxi, magie, kẽm, sắt) và các axit amin cần thiết.



Trứng có mùi thối: Vi khuẩn khi xâm nhập vào trứng, sinh sôi nảy nở tăng số lượng sẽ khiến trứng bị hỏng. Trứng hỏng sẽ có màu xám, thậm chí bị phồng lên. Bên trong trứng có màu xanh xám hoặc vàng đậm, mùi hôi. Trứng này nên bỏ đi, không nên ăn.

Nhiều quả trứng bị nứt vỏ và giập lõm trong quá trình vận chuyển và bảo quản hoặc bị va đập.

Trứng loãng lòng đỏ: Trứng bị loãng lòng đỏ có thể do lòng đỏ bị vỡ khi bị rung lắc mạnh; bảo quản trứng sai cách khiến nước thấm vào lòng đỏ hoặc trứng bị lên men, lưu trữ quá lâu. Đập trứng ra bát, nếu ngửi có mùi thì bỏ, không có mùi thì có thể xào nấu ở nhiệt độ cao.



Quả trứng dính vào vỏ: Khi trứng để quá lâu khiến màng lòng đỏ trở nên yếu, cứng khiến lòng đỏ bám chặt vào vỏ trứng. Nếu lòng đỏ bám quá chặt, da có màu đen sẫm, có mùi thì cũng không nên ăn.

Không nên mua những loại trứng quá dài, quá tròn, hình dáng bất thường hoặc có màu sắc vỏ không đồng đều…



Trứng dị hình: Nhiều quả trứng có hình thù kỳ lạ, có những vết sưng nhỏ nhô ra. Khi mở vỏ trứng, dễ dàng thấy những khối u protein tích tụ bên trong do chất độc hại gây dị dạng cho trứng. Do đó, không nên mua những loại trứng quá dài, quá tròn, hình dáng bất thường hoặc có màu sắc vỏ không đồng đều…



Trứng bị mốc: Khi tiếp xúc với nước mưa hoặc hơi ẩm sẽ làm lớp màng bảo vệ trên bề mặt vỏ trứng mất đi, vi khuẩn xâm nhập bên trong khiến trứng bị mốc. Bởi vậy, khi thấy trứng vỏ có đốm đen thì không nên mua và tiêu thụ.

Hướng dẫn cách làm món TRỨNG NGÂM NƯỚC TƯƠNG. Nguồn: Feedy TV