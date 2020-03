Khi tiếng Việt quá sến, lưu ngay những lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh ngọt ngào cho phái đẹp

Lời chúc ngày 8/3 bằng tiếng anh dành tặng mẹ

Mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người. Có mẹ sinh thành mới có ta của ngày hôm nay. Hãy dành tặng mẹ những lời chúc 8/3 ý nghĩa nhất.

1. Every home, every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without you. Only you can complete this world. Happy Women’s Day!



Mọi Mọi gia đình , mọi trái tim, mọi suy nghĩ, mọi thời điểm hạnh phúc sẽ chẳng thể hoàn hảo nếu thiếu mẹ. Chỉ có mẹ mới làm thế giới của con trọn vẹn. Chúc mẹ ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc!

2.No matter from which angle, I look at you, you appear to be an angel and Women’s Day is the perfect to say: I am so lucky to have you in my life.



Bất cứ khi nào trong mắt con, mẹ luôn giống như một thiên thần. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ con muốn nói: Con thật may mắn khi có mẹ trong đời.

3.You will always be the first woman I will ever love this much. Happy Women’s Day, mom!



Mẹ luôn luôn là người phụ nữ đầu tiên con yêu nhiều đến thế. Chúc mẹ ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc!

4.Your grace and cheerful nature are an inspiration to me. Happy a wonderful Women’s Day, mom!



Sự duyên dáng và đáng yêu của mẹ luôn truyền cảm hứng của con. Chúc mẹ có một ngày Quốc tế Phụ nữ tuyệt vời!

5.Mom, I want you to know that your hug is the best medicine in this world. Be happy because today is your day. Happy women’s day!



Mẹ ơi, con muốn mẹ biết rằng vòng tay mẹ chính là phương thuốc tốt nhất trần đời. Hãy hạnh phúc nhé mẹ của con vì hôm nay là ngày của mẹ. Chúc mừng ngày của mẹ!

Lời chúc ngày 8/3 bằng tiếng anh dành tặng vợ, người yêu

Ngoài mẹ, người tiếp theo mà cánh mày râu luôn nhớ đến là người phụ nữ đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường tiếp theo đó là vợ hay người yêu. Hãy dành tặng một nửa yêu thương của mình những lời chúc ngọt ngào nhất sau đây.

1. I just want to say that you are the best woman in my life. Thanks you so much!



Anh chỉ muốn nói em là người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Cảm ơn em rất nhiều!

2. Iust wanted to thank you from bottom of my heart for all things you do! Happy Womens Day!



Từ tận đáy lòng mình, anh muốn nói lời cảm ơn vì tất cả những điều em đã làm cho anh. Chúc em ngày 8/3 hạnh phúc!

3. Happy Women’s Day to the one who has stolen my heart!



Chúc em, người con gái đã cướp mất trái tim tôi một ngày 8/3 thật tuyệt vời!

4. The best place in the world for me is by your side! I love you.



Nơi tuyệt vời nhất trên thế giới với anh chính là bên cạnh em. Anh yêu em.

5. I couldn’t have asked for more. I want to thank you for everything the whole time! Love you!



Anh không mong gì hơn khi có em bên cạnh. Anh muốn nói cảm ơn em suốt thời gian qua. Yêu em!

6. Always keep a smile on your lips! Happy Women’s Day, my love!



Tạm dịch: Hãy luôn giữ nụ cười trên môi của em. Chúc tình yêu của anh ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc!



Lời chúc 8/3 dành cho bạn bè, đồng nghiệp nữ

Ai cũng có những người bạn thân giới tính nữ hay là những đồng nghiệp thân thiết ở cơ quan. Bạn sẽ chúc họ những gì nhân ngày 8/3.

1. Feel special, unique, on top of the world... its your day!! Happy Womens Day!.



Hãy cảm thấy mình đặc biệt, mình là duy nhất và hạnh phúc ngập tràn vào ngày của bạn nhé!. Chúc bạn một 8/3 hạnh phúc!

2. Thank you for being there during the tears and of course, the laughter. May you have a Happy Women’s Day!



Cảm ơn bạn vì đã ở đây bên cạnh tôi cả khi buồn khóc và khi vui cười. Chúc bạn có một ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ!

3. For sharing ups and downs with me and making my burdens lighter. For doing the caring things that make a special friend. Your friendship is a joy. I wish it never ends! Happy Women’s Day!



Bạn chia sẻ với tôi mọi niềm vui, nỗi buồn, giúp tâm hồn tôi thanh thản. Bạn quan tâm, chăm sóc tôi như một người bạn đặc biệt và được làm bạn với cậu là một điều vô cùng hạnh phúc. Hãy để tình bạn của chúng ta kéo dài mãi nhé. Chúc bạn ngày 8/3 vui vẻ!

4. You are so thoughtful and caring and I wanted to thank you for making my life to become even brighter. Happy Women’s Day!



Không có một người bạn nào như bạn cả. Bạn thật ân cần và chu đáo, tôi muốn cảm ơn bạn vì nhờ bạn cuộc sống của tôi tươi đẹp hơn. Chúc mừng bạn nhân ngày Phụ nữ.

5. Take a break from your busy schedule. Let your hair down, have fun and do what your heart says. Coz today is your day. Have a great Women’s Day!



Hãy tạm rời xa lịch làm việc bận rộn, xõa tóc ra và làm điều bạn muốn, hãy lắng nghe trái tim mách bảo. Vì hôm nay là ngày của bạn. Hãy tận hưởng một ngày 8/3 thật tuyệt nhé!





