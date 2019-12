Những lời chúc mừng năm mới 2020 ngắn gọn, ý nghĩa

Năm Canh tý 2020 là thời khắc ý nghĩa đối với Việt Nam nói riêng và với toàn thế giới nói chung. Bởi lẽ năm 2020 là năm đầu tiên của thập kỷ mới, vì thế hãy dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Dưới đây là những lời chúc ý nghĩa cho năm mới 2020:

Chúc Tết Canh Tý 2020 hay, ý nghĩa

1. Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Chúc năm mới Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Chúc năm mới Sức Khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.

2. Chúc mừng năm mới 2020! Công thành danh toại – Trẻ mãi không già – PHúc lộc trường tồn – Tấn tài, tấn lộc.

3. Cung chúc tân xuân – Vạn sự như ý – Thuận buồn xuôi gió – An khang thịnh vượng.

4. Cung chúc tân niên một chữ nhàn – Chúc mừng gia quyến đặng bình an – Tân niên đem lại niềm hạnh phúc – Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui.

5. Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

6. Một năm vất vả - Thế là đã qua – Ta chào năm mới – Chúc nhau lời ca – Bình an vô sự, mọi điều tốt lành! Chúc mừng năm mới.

7. Năm mới phát tài phát lộc

Tiền vào xồng xộc, tiền ra từ từ

Sức khỏe có dư, công danh tấn tới

Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa

Chúc mừng một năm ĐẠI THẮNG!

8. Năm mới năm mới

Hạnh phúc mênh mang

Ý chí vững vàng

Niềm vui rộn ràng

Tiền bạc lai láng

Sức khỏe cường tráng

Cả nhà cười vang

9. Phúc mãn đường, niên tăng phú quý

Đức lưu quang, nhật tiến vinh hoa

10. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà

Vài lời cung chúc tân niên mới

Vạn sự an khang vạn sự lành

Những lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh

1. I send heartiest new year greeting wishes for my family. Let this New Year be the loveliest of all with cherished moments of joy your way. Have a happy new year!

Con xin gửi lời chúc mừng năm mới chân thành nhất đến cho gia đình ta. Hãy để năm mới trở thành kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ nhất của mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

2. Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have a good health and smooth sailing life.

Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc.

3. The new year is coming soon, procession lucky that into a satieties home, cable presents beyond measure, gold and silver full of cabinet, host grow rich, the man-child female young senior, happy together.

Năm hết tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, một nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai, xum vầy hạnh phúc.

5. Have a nice day and Happy New Year, my dear! With all my heart, I wish you more love, good thoughts and great health. Maybe these are most valuable properties.

Ngày lành, năm mới, bạn yêu quý! Bằng tất cả tấm lòng mình tối chúc bạn được tăng tiến trong tình thương, trong lẽ phải và nhiều sức khỏe. Đó là tài sản quý giá nhất.

6. May this new year all your dreams turn into realty and all your effort into great achievements.

Cầu chúc rằng trong năm mới này, tất cả những mong ước của bạn đều trở thành sự thật và mọi nỗ lực bạn đã cố gắng đều đạt được những thành tựu tốt đẹp.

7. In 2020, I wish you that may not only change the date of the calendar, but also your focus, commitments and actions for a more fruitful year ahead.

Trong năm 2020, tôi mong rằng mỗi ngày trôi qua không chỉ đánh dấu bằng việc sang trang của những cuốn lịch, mà còn bằng chính những nổ lực, cố gắng, những cam kết hành động và những thành tựu mà bạn đã đạt được.

8. For last year’s words belong to last year’s language. And next year’s words await another voice.

Lời của năm trước thuộc về năm trước. Chúng ta chờ đón những điều mới, lời mới được cất lên bằng một giọng nói khác trong năm mới này.

9. New Year’s Day. A fresh start. A new chapter in life waiting to be written. New questions to be asked, embraced, and loved. Answers to be discovered and then lived in this transformative year of delight and self-discovery. Today carve out a quiet interlude for yourself in which to dream, pen in hand. Only dreams give birth to change.

Ngày đầu năm mới. Một khởi đầu mới. Một chương mới của cuộc đời đang chờ bạn viết nên. Những điều mới mẻ, sự bao bọc và yêu thương. Sự khai mở tri thức và được sống trong sự chuyển đổi của một năm đầy hân hoan và khám phá bản thân . Hôm nay chúng ta sẽ tự tay vẽ nên ra một bức tranh tĩnh lặng đầy ước mơ cho chính mình . Ước mơ sẽ sinh ra sự thay đổi.

10. Wish you and your family a joyful, healthy, prosperous and happiest new year ahead! Happy New Year.

Chúc bạn và gia đình vui vẻ, khỏe mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc nhất trong năm mới phía trước! Chúc mừng năm mới.

Nga Đỗ (t/h)