Những lời chúc mừng năm mới 2020 ngọt ngào dành cho người yêu

Lời chúc Tết Canh Tý 2020 ngọt ngào dành cho bạn gái

1. Tình yêu của anh! Gần đây anh hay mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Hy vọng, năm 2020 chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng ước mơ này. Mong em mãi xinh đẹp, bình an. Cầu chúc cho tình yêu của anh và em sẽ cập bến bờ hạnh phúc . Chúc mừng năm mới người anh yêu!.

2. Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, anh muốn trao tặng em những tình cảm yêu thương sâu đậm nhất trong con tim anh. Với anh, em là tất cả, là tài sản vô giá nhất. Anh nguyện cầu và mong ước cho em mãi mãi khỏe mạnh, xinh đẹp để bên anh trọn đời. Chúc em luôn thành công trong sự nghiệp, nhưng với anh điều quan trọng nhất là Sức Khỏe của em. Anh yêu em vô vàn!

3. Trên Trái Đất có 9.000.000.000 người, và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em, có lẽ vì 8.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em. Happy new year my love.

4. Nếu có 3 điều ước trong Tết Canh Tý 2020, điều thứ nhất anh muốn mãi mãi được ở bên em; điều thứ hai anh ước mãi mãi được yêu em; điều thứ ba là em mãi mãi yêu anh. Chúc em năm mới mạnh khỏe, bình an.

5. Mỗi lẫn nhìn vào mắt em, anh thấy toàn bộ tương lai của mình trong đó, mong em sẽ mãi ở bên anh. Chúc em năm mới hạnh phúc, nhiều niềm vui. Yêu em!.

6. Không có ánh mặt trời thì làm sao có cầu vồng sau cơn mưa. Em chính là ánh mặt trời giúp cuộc đời anh thêm rạng ngời hơn. Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến bên em trong năm mới Canh Tý 2020.

7. Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. nếu cái cây là những cái ôm ấp vuốt ve anh sẽ tặng em cả rừng cây. Nếu vì sao đêm là tình yêu, anh xin gửi đến em cả trời sao lấp lánh. Nhưng anh có quyền tặng em trái tim anh vì nơi đó đã thuộc về em. Chúc tình yêu của anh năm mới đạt được mọi điều như ý và luôn mạnh khỏe để ở bên những người yêu thương em.

8. Em, thật lòng anh muốn có một mối tình kéo dài từ năm này sang năm khác, và nói yêu em 365 ngày trong năm mà không cần nghỉ phép!

9. Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có được đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt để sinh tồn… thì phải nói anh là người cực kỳ may mắn vì có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu năm mới vạn sự tốt lành.

10. Nụ cười ngọt ngào của em khiến cho anh quên đi mọi vết thương sâu sắc nhất và nỗi buồn khổ sở nhất. Em chính là lý do tại sao năm mới lại tuyệt vời đến như vậy. Năm mới mạnh khỏe, bình an em nhé!

Lời chúc Tết Canh Tý 2020 ngọt ngào dành cho bạn trai

1. Sống để nằm trong vòng tay anh, nghe tiếng nhịp tim anh, điều đó khiến em cảm thấy có một người trên thế giới này mà nhịp đập trái tim người đó dành cho em, làm sao em có thể ngừng yêu anh được. Chúc anh yêu năm mới hạnh phúc, bình an.

2. Anh đã mang đến cho cuộc đời em tràn đầy hi vọng và hoài bão. Anh chính là người em yêu bằng cả trái tim. Mong rằng, một năm hạnh phúc sẽ đến với anh, với em và với chúng ta. Yêu anh nhiều hơn điều em muốn nói!

3. Những năm trước em đều ao ước có một chàng trai xuất hiện và yêu em bằng cả trái tim. Đât là năm đầu tiên em không cần ước điều đó nữa vì… em đã có anh. Chúc mừng năm mới anh yêu!

4. Từ khi em gặp anh, anh đã trở thành lẽ sống của đời em. Em chỉ muốn giữ anh ở bên và yêu anh bằng tất cả những gì em có. Năm mới thật mạnh khỏe, may mắn, xinh đẹp và hạnh phúc anh nhé, tình yêu của em.

5. Em chúc anh một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn năm cũ, vì với em khi được ở bên cạnh anh tất cả các ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào. Mãi mãi yêu anh.

6. Chúng ta hãy cũng thề đi anh, thề sẽ không bao giờ rời xa nhau dẫu cuộc đời sau này có ra sao. Mong cho tình yêu của đôi ta có thể chiến thắng tất cả những sóng gió trong đời. Em yêu anh. Chúc anh năm mới gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý!

7. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ lật tung trái đất này. Tuy em chưa sẵn sàng làm điểm tựa của anh nhưng anh đã thấy mình tràn đầy sinh lực. Anh tin rằng em sẽ giúp anh làm được những điều lớn lao trong cuộc sống . Năm mới, anh chúc cô bé khôn lớn và tràn đầy niềm vui hạnh phúc! Happy new year!

8. Em muốn nói với anh rằng, anh là cả cuộc đời của em. Em yêu anh từ tận sâu thẳm trái tim mình. Em không thể sống thiếu anh, anh là tình yêu của em. Chúc tình yêu của chúng mình mãi đẹp như thuở ban đầu, chúng mừng năm mới anh!

9. Một nụ cười cho lòng thêm ấm áp. Một ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy. Một lời nói cho trọn vẹn niềm tin. Một cái nắm tay cho yêu thương còn mãi. Một sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu. Một chút hờn ghen cho yêu thương toả sáng. Một trái tim hồng cho tình yêu thuỷ chung.

10. Nếu em không bao giờ gặp anh… Em sẽ không thích anh

Nếu em không thích anh… Em sẽ không yêu anh

Nếu em không yêu anh… Em sẽ không nhớ anh

Nhưng em đã làm… đang làm và sẽ làm

Yêu anh thật nhiều… hôn anh…

Nhân ngày tết đã đến, em muốn nói với anh rằng: Em mãi bên anh và ngày càng yêu anh nhiều hơn.

Hãy tin ở em, anh nhé!

Lời chúc Tết Canh Tý 2020 ngọt ngào bằng tiếng Anh

1. Love you more and more each day of the New year, sweetheart!

Yêu em nhiều hơn mỗi ngày trong năm mới, người yêu của anh!

2. Happy New Year to my prettiest girlfriend. I look forward to another lovely year together.

Chúc mừng năm mới người yêu xinh đẹp của anh. Anh mong chờ một năm mới lại được hạnh phúc ấm áp cùng em.

3. Tonight is the perfect time and occasion to tell you what a great joy is to have you as my girlfriend how much you really mean to me. Happy New Year 2020.

Tối nay là thời điểm và dịp hoàn hảo để nói với em biết rằng niềm vui sướng đời anh là khi có em, và em thực sự có ý nghĩa với anh biết bao. Chúc mừng năm mới em!

4. Happy New Year to the woman I adore. It's going to be a spectacular future.

Chúc mừng năm mới người con gái anh tôn thờ. Anh sẽ có một tương lai thật tuyệt vời khi bên em!

5. Happy New Year to the most wonderful, most beautiful and the most important person in my life. I love you truly, my darling.

Chúc mừng năm mới tới người tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất, và quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh yêu em rất nhiều, người yêu của anh!

Xem thêm:

Thu Nga (t/h)