Mẹ đảm chia sẻ những mâm cỗ cúng ngày Tết vô cùng tươm tất, nhìn đã biết `khéo tay hay làm`

Ngày Tết, những mâm cỗ cúng là một phần vô cùng quan trọng không thể thiếu. Đây cũng là dịp các bà nội trợ có thể khoe tài năng bếp núc của mình. Không chỉ đơn thuần là những mâm cơm hàng ngày nữa, mâm cơm cúng được chuẩn bị chu đáo, lịch sự, trang trọng và tinh tươm hơn rất nhiều.



Chia sẻ trong một nhóm chuyên về ăn uống, nickname Cẩm Hằng đã khiến nhiều chị em thán phục khi chia sẻ một loạt mâm cỗ cúng nhà mình làm. Mâm cỗ nào cũng được bà mẹ đảm chăm chút, sắp xếp tỉ mỉ khiến ai cũng cũng thấy vô cùng thích thú.



Ảnh: FB Cẩm Hằng.

