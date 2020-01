'Chảy nước miếng' những mâm cơm Tết vừa ngon vừa đẹp được chị em chia sẻ rầm rộ

Mâm cơm Tết người Việt chắc chắc không thể thiếu được những món quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, dưa muối, cà muối, bánh đa nem, giò, chả, canh miến,... Tuy nhiên, với mỗi người nội trợ lại có cách biến tấu và trang trí riêng, mang lại nét đặc sắc có một không hai cho mâm cỗ Tết nhà mình.

Ảnh: FB Ngô Diệp Anh.

Ảnh: FB Thùy Dương.

