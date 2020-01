Bày cách 'thoát ế' cho hội FA năm 2020 với những ngôi chùa cầu duyên cực thiêng tại Hà Nội

Chùa Hà

Chùa Hà từ lâu đã trở thành giai thoại, được giới trẻ tìm về cầu duyên. "Nghe đồn", ngôi chùa này vô cùng thiêng, "cầu được ước thấy". Người đang yêu mong tình yêu đẹp mãi, hạnh phúc mãi: kẻ cô đơn mong sớm tìm được một nửa còn lại. Người già thì cầu mong Sức Khỏe , bình an cho gia đình . Không chỉ ngày rằm, mồng một đầu năm đâu chùa luôn mở cửa chào đón các bạn quanh năm đấy.





Những người dân ở đây tin rằng, sợi dây tơ hồng của những cặp nam nữ được se duyên nhờ cầu phúc tại chùa sẽ vô cùng bền chặt, gắn bó. Địa chỉ ngôi chùa ở : Phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.





Chùa Trấn Quốc





Ngôi chùa này nằm trên một hòn đảo phía đông Hồ Tây (quận Tây Hồ), có lịch sử 1500 năm, được coi là lâu đời nhất ở Hà Nội. Chùa Trấn Quốc có kiến trúc uy nghiêm, cổ kính bên cạnh là hồ nước trong xanh. Với người dân Hà thành, ngôi chùa là chốn linh thiêng nơi cửa Phật, đến đây những muộn phiền sầu não đều được trút bỏ. Lớp trẻ thường đến chàu cầu duyên và may mắn cho đầu năm mới với chứng giám của Phật tổ và lòng thành kính, tín ngưỡng của bản thân.





Chùa Quán Sứ





Nằm ở vị trí trung tâm của thủ đô, chùa Quán Sứ trong những ngày cuối năm, đầu năm mới thu hút rất đông người dân, tăng ni, phật tử ở Hà Nội và lân cận về đi lễ, với mong muốn một năm mới hanh thông, may mắn đến với bản thân gia đình. Dĩ nhiên, các bạn trẻ sẽ đến đây để cầu duyên, mong sao năm mới có khởi đầu mới, tình yêu thêm gắn bó. Điều đặc biệt, ngôi chùa này từng được chọn làm trụ sở trung ương của Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ năm 1934. Chùa Trấn Quốc thờ các vị Tam thế, Phật A-di-đà, Quan Thế Âm, Đại Thế chí, và Phật Thích ca, và cả vị quốc sư nổi tiếng dưới triều Lý là Nguyễn Minh Không.





Chùa Phúc Khánh





Chùa Phúc Khánh cũng là một trong những ngôi chùa cầu duyên bạn nên đi, được người dân thủ đô rất tín. Cứ hằng năm, vào đêm 30 Tết, sau khi tiếng chuông giao thừa điểm 12 tiếng là lúc người dân rủ nhau kéo đến chùa Phúc Khánh để hái lộc đầu năm. Chùa Phúc Khánh còn nổi tiếng linh thiêng trong việc cầu tài danh, phúc lộc, tình duyên. Ngôi chùa luôn đông đúc người dân đến viếng lễ quanh năm, bất kể thời gian sáng hay chiều muộn.



Các hội FA còn ngại ngần gì mà không thử nhỉ biết đâu, bạn sẽ may mắn tìm được người thương giữa vạn người trong năm nay.





5 ngôi chùa cầu duyên đúng chuẩn cho người FA

Minh Tú (t/h)