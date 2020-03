Những người đầu tiên được thử nghiệm vắc-xin ngừa COVID-19 ở Hoa Kỳ

Nghiên cứu mới này sẽ xuất hiện trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm mới nổi, trong đó khẳng định khoảng thời gian nối tiếp trung bình cho COVID-19 là 4 ngày.



Đồng tác giả nghiên cứu Lauren Ancel Meyers, giáo sư sinh học tích hợp tại UT Austin, giải thích: "Các dữ liệu cho thấy coronavirus có thể lây lan như cúm. Điều đó có nghĩa, chúng ta cần phải di chuyển nhanh chóng và tích cực để kiềm chế mối đe dọa mới nổi".



Nghiên cứu cũng cho thấy hơn 1 trong 10 trường hợp COVID-19 xảy ra do tiếp xúc với người mang virus, nhưng chưa có bất kỳ triệu chứng nào.



Điều này khẳng định, dịch COVID-19 có thể khó nắm bắt và đòi hỏi cần có các biện pháp cực đoan.



Thử nghiệm vắc-xin đầu tiên bắt đầu ở Hoa Kỳ



Cuối 16/3, 45 tình nguyện viên khỏe mạnh đã tham gia thử nghiệm vắc-xin chống lại COVID-19 lần đầu tiên trên người. Loại vắc-xin này không chứa SARS-CoV-2, vì vậy nó không thể gây ra COVID-19. Thay vào đó, nó chứa một đoạn mã di truyền vô hại được sao chép từ SARS-CoV-2.



Thử nghiệm được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia (NIH) diễn ra tại Viện Nghiên cứu Y tế Kaiser Permanente Washington ở Seattle.



Theo NIH, nếu các thử nghiệm đầu tiên thành công, vắc-xin vẫn có thể mất tới 18 tháng trước khi đến tay người dân.



Suy giảm chức năng phổi từ 20-30% ở bệnh nhân hồi phục



Bác sĩ Owen Tsang Tak-yin - Giám đốc y tế của Trung tâm bệnh truyền nhiễm cho biết: "Người bệnh thường thở hổn hển, khó nhọc nếu đi bộ nhanh hơn một chút. Dù đã hồi phục, một số bệnh nhân có thể bị suy giảm chức năng phổi từ 20 - 30%.



Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để thiết lập các tác động lâu dài của COVID-19. Các bác sĩ chưa thực hiện được một nghiên cứu sâu rộng, do đó chưa đủ bằng chứng để khẳng định tình trạng ở 12 bệnh nhân trên có thể đại diện cho phần lớn những bệnh nhân khác đang hồi phục.

Your browser does not support HTML5 video.

Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng dịch COVID-19